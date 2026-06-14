[BS인터뷰] 손태진 “나문희 선생님과의 듀엣, 이야기 주고받듯 노래해”

가수 손태진이 올여름 가요계에 명곡의 깊은 감성을 전한다. 손태진은 지난 10일 각종 음원 사이트를 통해 새 리메이크 앨범 ‘여름 향수’를 발매했다.

이번 앨범은 시대를 풍미한 명곡들을 손태진만의 해석으로 재탄생시킨 음반이다. 트리플 타이틀곡인 ‘하숙생’, ‘노래하는 곳에’, ‘사랑하리 (Duet With 나문희)’를 포함해 ‘맨 처음 고백’, ‘못 잊어’, ‘잃어버린 우산’, ‘나 그대에게 모두 드리리’, ‘장미’, ‘오늘 같은 밤’, ‘당신은 안개였나요’까지 총 10곡이 수록됐다.

손태진은 “‘봄의 약속’이 첫 번째 인사였다면, ‘여름 향수’는 이야기를 풍성하게 이어가는 두 번째 장”이라며, “앞선 앨범 수록곡 5곡과 이번 앨범의 5곡이 더해져 총 10곡의 계절 시리즈가 완성되었다는 점에서 개인적으로 정성을 많이 들였고 의미가 크다”고 발매 소감을 밝혔다. 특히 이번 앨범은 실물 음반으로도 발매되어 눈길을 끈다. 손태진은 “앨범을 손에 쥐고 펼쳐보며 음악을 감상하는 즐거움도 여전히 소중하다”며 실물 음반 발매에 대한 뜻깊은 마음을 전했다.

이번 앨범 ‘여름 향수’는 여름이라는 계절이 가진 온도와 추억, 감정을 담아냈다. 손태진은 “단순히 옛 노래를 다시 부르는 데 그치지 않고, 원곡이 가진 정서는 존중하면서 지금의 감성으로 새롭게 해석하는 데 중점을 뒀다”며 곡마다 다른 편곡과 분위기를 리스닝 포인트로 꼽았다.

가장 화제를 모은 부분은 배우 나문희와의 듀엣 협업이다. 손태진은 수록곡 ‘사랑하리’를 듣고 사람의 마음을 움직이는 따뜻한 감성을 지닌 나문희에게 협업을 제안했고, 나문희가 이를 흔쾌히 수락하며 성사됐다.

녹음 과정에 대해 손태진은 “기계적으로 녹음하기보다 저의 감정이 온전히 닿을 수 있도록 직접 라이브로 나문희 선생님과 호흡을 맞추며 불렀다”고 비하인드를 전했다. 이어 “나문희 선생님이 상대의 감정과 에너지에 반응하는 감각이 정말 탁월하셨다”라며 “함께 이야기를 주고받듯 노래를 이어가며 분위기가 깊어졌고, 작품 속 한 장면을 함께 연기하는 듯한 특별한 경험을 했다”고 덧붙였다.

리메이크 작업을 하며 손태진이 가장 신경 쓴 부분은 가사와 노래의 의미를 전달하는 일이었다. 화려한 기교나 과한 편곡 대신 멜로디와 감정이 자연스럽게 살아나는 방향을 택했다. 손태진은 이번 앨범을 통해 얻고 싶은 반응으로 “‘손태진의 노래처럼 들린다’라는 말을 가장 듣고 싶다”며, “누군가에게는 소중한 추억을, 다른 누군가에게는 신선함과 재발견의 기쁨을 선사하기를 바란다”고 말했다.

앨범과 잘 어울리는 향으로는 ‘햇볕이 내리쬐는 바닷가의 향’을 꼽았다. 달궈진 모래사장의 흙내음และ 바닷바람이 섞인 공기가 어린 시절 바다 여행의 기억을 피어오르게 하듯, 이번 음악도 누군가에게는 추억을 환기하고 지금 이 순간을 오래도록 기억하게 만드는 음악이 되길 바란다는 이유에서다.

향후 가을과 겨울로 이어지는 계절 시리즈에 대한 가능성도 열어두었다. 손태진은 구체적인 단계는 아니지만 “좋은 기회가 주어진다면 가을과 겨울만이 가진 특유의 정서를 담은 음악으로 인사드리고 싶다”고 전했다.

마지막으로 손태진은 변함없이 자신을 응원해 주는 팬덤 ‘손샤인’을 향해 “더 좋은 음악으로 보답하기 위해 계속 고민하고 있다”며 “이번 ‘여름 향수’가 기분 좋은 선물이 되었으면 좋겠고, 앞으로 들려드릴 새로운 이야기들도 많이 기대해 달라”고 진심 어린 감사 인사를 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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