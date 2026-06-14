블랙핑크 리사, 줌인 부르는 파격 ‘올화이트’ 룩…한뼘 쇼츠로 각선미 과시 [스타★샷]

리사가 월드컵 미국 개막식 무대 비하인드 사진을 공개했다. 출처=리사 SNS

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 멤버 리사가 2026 북중미 월드컵 개막식 무대 비하인드 컷을 공개하며 압도적인 비주얼을 과시했다.

14일 리사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “GOALS”라는 문구와 함께 대기실 안팎에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 리사는 미국 로스앤젤레스 소피 스타디움에서 열린 월드컵 미국 개막식 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 리사는 이날 선보인 무대곡 ‘골스(Goals)’의 콘셉트에 맞춰 미래지향적인 화이트 워리어 룩을 완벽하게 소화해 냈다.

특히 감각적인 패션 디테일이 시선을 사로잡는다. 어깨와 소매 부분에 스킨톤 시스루 메쉬가 매치된 반소매 크롭 탑은 전면의 정교한 아일렛과 레이스업 디테일로 강렬함을 더했다. 여기에 의상 라인을 따라 촘촘하게 박힌 실버 스터드 장식이 화려함을 극대화했다.

하의 역시 상의와 통일감을 주는 하이웨이스트 스타일의 초미니 핫팬츠를 매치해 완벽한 비율을 돋보이게 했다. 골반 라인의 레이스업 디테일과 양옆으로 길게 늘어진 화이트 스트랩은 역동적인 생동감을 부여했다. 여기에 무릎 위까지 올라오는 화이트 사이하이 롱 레이스업 부츠를 착용, 가죽과 메쉬, 실버 메탈 등 다양한 질감을 세련되게 믹스매치한 독보적인 스타일링을 완성했다.

한편 리사는 지난 5월 22일 글로벌 아티스트 아니타(Anitta), 레마(Rema)와 협업한 싱글 ‘골스(Goals)’를 발표하며 2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 앨범에 참여, 글로벌 탑 솔로 아티스트로서의 위상을 굳건히 하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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