‘불꽃야구2’ 에이스 이대은 저격수 등장…시즌 최대 위기

불꽃 파이터즈가 ‘사자 군단’ 한양대를 만나 고전한다.

오는 15일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 6화에서 불꽃 파이터즈가 한양대와 맞서며 시즌 최대 위기에 빠진다.

마운드에 오른 이대은은 경기 초반부터 발 빠른 타자들과 맞붙는다. 노림수를 가진 상대 타자들의 공세에 이대은은 점차 포커페이스를 잃는다. 타순이 한 바퀴 돌자 그를 완벽히 공략하는 저격수까지 등장하며 에이스 위상이 흔들린다.

순식간에 찾아온 지독한 타선 침체에 더그아웃은 무거운 침묵이 흐르고 관중석에는 아쉬움의 탄식이 터져 나온다. 주도권을 빼앗긴 파이터즈가 극적인 반격의 실마리를 찾을 수 있을까.

한양대 ‘닥공 모드’로 파이터즈의 위기가 계속되자 김성근 감독은 고뇌에 빠진다. 어떻게든 분위기를 바꿔야 하는 상황에서 경기의 흐름을 지켜보던 그는 예상치 못한 타이밍에 승부수를 던진다. 과연 승리를 위한 김 감독의 묘수는 무엇일지 주목된다.

제작진은 “예상치 못한 타이밍에 나온 김성근 감독의 승부수가 경기 흐름을 뒤흔들 예정”이라고 관전 포인트를 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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