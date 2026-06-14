“솔직한 예능용” vs “경솔한 하객 분류”…윤정수 결혼식 발언 두고 설왕설래

윤정수가 결혼식 비하인드를 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘임하룡쇼’ 영상 캡처

개그맨 윤정수가 방송에서 언급한 결혼식 하객 배치 비하인드 스토리를 두고 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

윤정수는 최근 코미디언 임하룡의 유튜브 채널 ‘임하룡쇼’에 출연해 지난해 11월 진행된 방송인 원진서와의 결혼식 당시 상황을 회상했다.

이날 방송에서 윤정수는 “카메라 노출 등을 고려해 인지도가 높은 연예인들을 1층에, 일반 지인들을 2층에 배치하려 했다”며 하객석 지정에 얽힌 일화를 공개했다. 이어 “결혼식 당일 일부 하객의 불참으로 인해 오히려 1층 좌석이 비는 해프닝이 발생했다”고 설명했다.

그는 미참석한 하객들을 향해 “결과적으로 식비가 절감됐다고 생각한다”며 특유의 재치 있는 농담을 덧붙이기도 했다.

그러나 방송 이후 누리꾼들 사이에서는 윤정수의 발언을 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다. 일부 누리꾼들은 “예능 프로그램 특성을 고려한 솔직하고 유쾌한 발언”이라며 옹호한 반면, 일각에서는 “아무리 방송이라도 하객을 인지도 기준으로 분류해 배치했다는 언급은 경솔했다”며 아쉬움을 표했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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