에반, 솔로는 어떨까…‘라이드 오어 다이’로 승부수

솔로가수 에반(EVAN)이 극과 극의 음악색으로 데뷔 앨범을 채운다.

에반은 지난 13일 오후 공식 SNS를 통해 첫 디지털 싱글 ‘라이드 오어 다이(RIDE OR DIE)’에 수록되는 신곡의 데모 음원 일부를 깜짝 공개했다. 싱글과 동명의 타이틀곡 ‘라이드 오어 다이’와 수록곡 ‘오버플로우(Overflow)’다. 두 곡 모두 에반이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱까지 참여했다.

‘끝까지 함께한다’는 의미를 지닌 이번 싱글을 통해 그만의 내밀한 감성은 물론, 앞으로 나아갈 음악적 방향성을 보여줄 예정이다. 정식 발매 전 SNS를 통해 신곡의 초기 단계인 데모 버전을 먼저 공개해 이목을 끌었다. 음악적 완성도에 대한 그의 자신감이 엿보이는 대목이다.

‘라이드 오어 다이’는 에반의 날카로운 보컬이 강조되는 곡이다. 팝 록 기반에 하이퍼팝 요소가 더해진 얼터너티브 록 장르로, 여러 장르를 조화롭게 엮어냈다. 상대에게 사랑을 갈구하는 마음과 걷잡을 수 없이 뻗어간 감정을 노래하면서도, 그 이면에 팬들을 향한 진심이 담겼다.

수록곡 ‘오버플로우(Overflow)’는 차분한 분위기의 인디팝 곡. 마음속에 차오르는 복합적인 감정을 이처럼 물이 가득 담긴 유리잔에 비유했다. 감정의 방향을 정해두지 않고 여백을 남겨둔 덕분에 청자의 상황에 맞게 위로와 슬픔, 공감 등 각기 다른 감정의 잔상을 남긴다.

에반은 오는 22일 오후 6시 디지털 싱글 ‘라이드 오어 다이(RIDE OR DIE)’를 발표하며 솔로 아티스트로서 첫 발을 뗀다. 엔하이픈을 거쳐 솔로 가수로 새로운 도전장을 내미는 에반은 오는 26일 '2026 부산원아시아페스티벌(BOF) 위드 놀(with NOL)'과 8월 16일 '케이콘(KCON) LA 2026' 무대에 오른다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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