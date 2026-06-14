오나미·박소영, 입담 업그레이드…‘동치미’서 운동선수 남편들과의 일상 공개

코미디언 오나미와 박소영이 지난 13일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’의 ‘인생은 연장전에서 승부난다’ 특집에 출연해, 운동선수 남편들과 함께하는 리얼하면서도 돈독한 결혼 생활을 나눴다.

축구선수 출신 남편과 결혼한 오나미는 첫 만남 당시 주변에서 의심했을 정도로 다정했던 남편의 매너를 회상한 뒤, "지금은 의자를 안 빼준다"는 현실적인 반전 일화를 덧붙이며 유쾌함을 선사했다. 임신 7개월 차 예비 엄마인 박소영은 야구 투수 출신 남편과의 달콤한 일상을 전했다. 부모님과 함께 살아 집안일이 서툴렀던 자신과 달리, 마운드를 책임지던 투수 출신답게 언제나 책임감 있는 모습을 보여주는 남편의 든든한 면모를 소개해 훈훈함을 더했다.

두 사람은 "후배 개그우먼에게 운동선수 남편을 추천하느냐"는 질문에 동시에 "완전 추천한다"고 답했다. 박소영이 투수 출신 남편의 어깨와 허벅지를 자랑하자 오나미 역시 축구선수 남편의 허벅지를 언급하는 등, 치열하면서도 다정한 남편 자랑 대결로 스튜디오를 달궜다.

이어 두 사람은 '집에서 자존심이 가장 바닥일 것 같은 선수'로 허재를 꼽아 웃음을 자아냈다. 오나미는 "코트 위 모습과 달리 의외로 가정적이고 쓰레기도 잘 버려줄 것 같은 이미지"라고 말했고, 박소영은 카리스마 넘치던 눈빛이 처진 것을 언급하며 아내와 눈을 안 마주치려는 것 아니냐는 너스레를 떨었다. 또한 ‘누가 더 상남자인가’를 두고 현주엽과 김병현이 거론되자, 오나미는 수많은 관중 속에서도 굴하지 않고 당당하게 행동했던 점을 들어 김병현을 선택했다.

방송 말미 박소영은 남편의 로맨틱한 프러포즈 비하인드를 공개했다. 숙소에서 펼쳐진 촛불 이벤트와 함께 남편이 노래를 부르며 무릎을 꿇고 반지를 건넸을 때 "예스"를 외쳤던 사연을 전해 보는 이들의 마음을 몽글몽글하게 만들었다. 이어 요리 콘텐츠 시작 이후 남편에게 미지근한 반응 대신 "리액션할 때 말끝을 올리라"고 특훈을 감행했던 일화도 밝혔다. 이제는 남편이 웃는 얼굴로 말끝을 올리며 화답해 준다는 훈훈한 변화를 전하며 기분 좋게 토크를 마무리했다.

이처럼 운동선수 남편들과의 알콩달콩하면서도 진솔한 일상을 솔직하게 풀어낸 오나미와 박소영은 주말 밤 안방극장에 따뜻한 공감과 웃음을 동시에 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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