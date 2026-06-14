홍이설, 허남준과의 열애설 전면 부인 “무분별한 추측 자제해달라”

홍이설이 허남준과의 열애설을 부인했다. 출처=홍이설 SNS

모델 겸 배우 홍이설이 동료 배우 허남준과의 열애설을 전면 부인했다.

지난 13일 홍이설은 자신의 SNS를 통해 공식 입장을 밝히고 “현재 언급되고 있는 배우(허남준)와는 대학 시절 수업을 함께 들으며 친해진 좋은 동료 사이일 뿐”이라며 “열애설은 전혀 사실이 아니다”라고 선을 그었다.

이어 직접 입장 표명에 나선 이유에 대해 “지속되는 추측성 루머로 인해 상대 배우에게 피해가 갈 것을 우려해 직접 말씀드리게 됐다”며 “현재 확산 중인 드라마 관련 루머 역시 모두 사실이 아니니 무분별한 추측은 자제해 달라”고 당부했다.

최근 온라인 커뮤니티 및 SNS를 중심으로 두 사람의 열애 의혹이 확산했으나, 당사자가 직접 초동 진화에 나서면서 이번 열애설은 단순 해프닝으로 일단락될 전망이다.

한편 홍이설과 허남준은 현재 방영 중인 SBS TV 금토드라마 ‘멋진 신세계’에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 허남준은 해당 작품에서 주인공 ‘차세계’ 역을 맡아 활약하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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