순순희 기태·백예슬, 부산 광안리 전체를 공연장으로…특별한 버스킹

사진=조망E&M

3인조 그룹 순순희 멤버 기태와 가수 백예슬이 부산에서 버스킹 무대를 완성했다.



기태와 백예슬은 최근 부산 광안리 해변 일대에서 이색 버스킹을 진행했다. 보통의 버스킹처럼 고정된 무대가 아닌, 거리를 걸으며 라이브를 이어가는 독특한 방식의 버스킹이었다.

두 사람은 광안리 바다를 배경으로 시민들과 가까이 호흡하며 감성적인 라이브를 선보였다. 지나가던 시민들과 관광객은 예상치 못한 거리 공연에 하나둘 발걸음을 멈췄고, 곧 노래를 따라 함께 이동하며 특별한 장면을 만들어냈다.

지난 4월 발매한 리메이크 신곡 ‘떠나가요, 떠나지마요 (시대를 초월한 마음)’을 라이브로 선보였고, 광안리 해변 거리를 하나의 공연장처럼 만들었다. 관객 역시 휴대폰을 꺼내 현장을 촬영하며 뜨거운 반응을 보였다.

기태는 “온라인을 통해 많은 사랑을 받은 만큼, 대중 한 분 한 분을 직접 찾아뵙고 노래를 들려드리는 것이 도리라고 생각했다. 차트인에 대한 감사 인사를 전하고 싶어 이번 버스킹을 하게 됐다”고 전했다.

백예슬은 “앞으로 어떤 무대에 서더라도 최선을 다하는 가수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]