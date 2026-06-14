문가영, 흘러넘치는 고혹미…숨 막히는 초밀착 드레스 자태 [스타★샷]

문가영이 우아한 드레스 자태를 공개했다. 출처=문가영 SNS

배우 문가영이 우아함의 정석을 선보이며 글로벌 패셔니스타로서의 면모를 과시했다.

지난 13일 문가영은 자신의 SNS 계정에 “Bella notte(아름다운 밤)”라는 글과 함께 호수를 배경으로 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가영은 매혹적인 에메랄드 그린 컬러의 이브닝 드레스를 입고 고혹적인 아우라를 뽐내고 있다. 과감한 오프숄더 튜브톱 디자인으로 가녀린 어깨와 쇄골 라인을 드러낸 그는, 가슴 라인의 정교한 드레이핑과 하트톱 네크라인으로 볼륨감 있는 실루엣을 완성했다. 특히 허리부터 골반까지 완벽하게 밀착되는 핏과 바닥까지 길게 늘어지는 스커트 자락이 걸음마다 우아함을 더했다.

또 목선과 백라인을 강조하기 위해 자연스러운 로우 번 헤어를 연출해 등 뒤에 새겨진 섬세한 타투를 슬쩍 노출하며 세련되면서도 반전 있는 무드를 자아냈다. 여기에 화려한 주얼리를 매치해 룩의 고급스러움을 정점으로 끌어올렸다.

한편 독보적인 패션 소화력으로 매번 화제를 모으는 문가영은 차기작으로 tvN 새 드라마 ‘고래별’ 출연을 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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