“불혹과 코로나 동시에 겪으며…” 케이윌·스윗소로우, ‘찐친’들의 솔직한 결혼·음악 토크

보컬리스트 케이윌(본명 김형수)이 게스트 스윗소로우와 함께 유쾌하고 진솔한 토크를 선보였다.

최근 케이윌은 자신의 유튜브 채널 '형수는 케이윌'을 통해 자체 콘텐츠 '아는 형수'의 새로운 에피소드를 공개했다. 이날 케이윌은 게스트로 출연한 그룹 스윗소로우(인호진, 송우진, 김영우)를 "국내 최고령 보이밴드"라고 소개하며 오랜 친분을 바탕으로 한 케미스트리를 예고했다.

이날 영상에서 출연진은 결혼에 대한 솔직한 마음을 털어놓았다. 스윗소로우의 유일한 기혼자인 김영우는 "결혼을 해보니 '결혼'이라는 제도 자체가 좋아 권할 것은 아니라는 생각이 들었다"라며, "서로 잘 맞고 함께 오래 하고 싶은 사람을 만났는지가 중요한 것 같다"고 생각을 밝혔다. 인호진 역시 "얘기도 털어놓고 의지할 수 있는 멤버들 같은 관계의 사람을 만들기가 어렵다"라며 속마음을 전했다.

이어 송우진이 "자연스럽게 (누군가를 만날) 기회가 없어졌다"고 말하자 케이윌은 이에 깊이 공감했다. 특히 지인의 소개가 끊긴 것을 느꼈다는 케이윌은 "불혹과 코로나19를 동시에 겪으면서 '기회가 안 올 수도 있겠다'라는 생각이 들기 시작했다"라고 솔직하게 고백해 눈길을 끌었다.

케이윌은 오랜 시간 알고 지낸 스윗소로우에게 추가 멤버 영입 고려 여부나 멤버 간의 불화 등 깊이 있는 질문을 던지며 토크를 이어갔다. 화해 방법을 묻는 말에 인호진은 "당일 바로 푸는 편이다"라고 답했고, 송우진은 "싸운 후 집에 가면서 전화 통화를 하는데 좋은 방법인 것 같다"라며 그들만의 해결책을 공유했다.

네 사람은 스윗소로우의 신보 'PALM(팜)'에 관한 대화도 나눴다. 케이윌은 앨범에 대해 "대작 같은 느낌"이라는 소감을 전했고, 이에 인호진은 "더 잘하고 싶다"며 음악 활동을 향한 열정을 드러냈다.

이어 스윗소로우는 타이틀곡 '하이파이브(Hi-Five)'를 즉석 라이브로 선보였다. 세 사람의 환상적인 하모니에 현장에서는 환호가 쏟아졌으며, 케이윌은 "멋있다. 눈물 날 것 같다. 고품격 음악 프로그램이 된 것 같다"라며 극찬을 아끼지 않았다.

한편, 케이윌이 다채로운 재미를 선사하고 있는 유튜브 채널 '형수는 케이윌'은 매주 수요일 오후 5시 30분에 새로운 에피소드가 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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