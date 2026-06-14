‘하트시그널5’ 정준현·박우열 사이 강유경…묘한 삼각관계 예고

하트시그널5 예고 화면. 채널A 제공

‘하트시그널5’ 입주자들의 관계가 새로운 국면을 맞는다. 한 사람을 향했던 마음이 다른 방향으로 움직이기 시작하면서, 설렘과 질투가 교차하는 감정 변화가 예고됐다.

오는 16일 방송되는 채널A 하트시그널5 10회에서는 입주자 8인이 새로운 데이트를 통해 서로의 마음을 확인하고, 기존 러브라인에 변화를 가져오는 모습이 공개된다.

공개된 예고편에서는 강유경을 둘러싼 미묘한 삼각 구도가 눈길을 끈다. 강유경은 박우열이 아닌 정준현과 함께 설거지를 하며 가까워진 분위기를 보이고, “다행히 나에게 (준현) 오빠가 있었다”며 그에게 의지하는 모습을 보인다.

반면 그동안 강유경과 가까운 관계를 보여왔던 박우열은 “미안해”라고 귀엽게 사과해 묘한 대비를 이룬다. 하지만 이후 강유경이 “이제 우열 오빠랑 설거지 안 해”라고 말하는 장면이 이어지며 두 사람 사이에 어떤 변화가 생긴 것인지 궁금증을 높인다.

강유경은 새로운 데이트에서도 의미심장한 분위기를 만든다. 서점에서 만난 상대에게 “오빠가 나랑 대화를 해보고 싶었던 것처럼 나도 오빠랑 할 이야기가 많다”고 말하며 깊은 대화를 예고한다.

이어 정준현이 입주자들이 모인 자리에서 밸런타인데이 선물을 준비하며 강유경에게 적극적으로 다가간다. 이를 지켜보던 박우열은 복잡한 표정을 보여 은근한 질투를 드러내며 앞으로의 관계 변화를 예고했다.

또 다른 러브라인에도 변화가 찾아온다. 최소윤과 김서원은 오락실 데이트를 통해 한층 가까워진 모습을 보인다. 두 사람은 인형뽑기 기계 앞에서 장난을 치며 즐거운 시간을 보내고, 최소윤은 “약간 찌르르 떨리는 거 있잖아”라고 말하며 설렘을 표현한다.

김서원 역시 데이트 후 “앞으로 마음 가는 대로 할 것 같다”고 밝혀 이전과 달라진 감정선을 드러낸다. 나아가 “절대 러브라인이 확실한 사람이 없다”는 의미심장한 말을 남기며 후반부로 갈수록 복잡해지는 관계를 예고했다.

새로운 데이트를 계기로 입주자들의 선택과 감정선이 어떻게 변할지, 하트시그널5 러브라인 향방에 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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