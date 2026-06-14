에스파 카리나, 한 줌 허리에 청순미 폭발…‘러블리 빈티지 룩’의 정석 [스타★샷]

카리나가 사랑스러운 모습으로 근황을 전했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 멤버 카리나가 독보적인 청순미를 발산하며 근황을 공유했다.

지난 13일 카리나는 자신의 SNS 채널을 통해 “봄에서 여름, 유리가 뜨거워지고 창에 붙었던 꽃 먼지가 다시 비에 씻겨가는 한 계절 동안”이라는 감성적인 글귀와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 인형 같은 비주얼과 함께 감각적인 사복 패션을 선보여 눈길을 사로잡았다. 그는 톤 다운된 인디 핑크 컬러의 반소매 블라우스를 착용했다. V넥 라인을 따라 섬세하게 장식된 레이스 프릴로 클래식하면서도 빈티지한 무드를 자아냈다. 특히 소매 끝단의 은은한 주름 디테일이 볼륨감 있는 실루엣을 더해 러블리한 매력을 배가시켰다.

여기에 카리나는 화이트 컬러의 롱스커트를 매치해 청순하고 여리여리한 무드를 완성했다. 편안한 밴딩 디테일의 하의와 세미 크롭 기장의 상의가 어우러져 자연스러우면서도 세련된 스타일링이 완성됐다.

한편 카리나가 속한 에스파는 지난 5월 28일 정규 2집 ‘레모네이드’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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