트레저, 'IF I' MV 11일 만에 1억뷰 돌파

YG엔터테인먼트는 그룹 트레저의 미니 4집 [NEW WAV] 타이틀곡 'IF I' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다고 14일 밝혔다.

'IF I' 뮤직비디오는 13일(발표 전날) 오후 4시 49분께 유튜브 조회수 1억 건을 넘어섰다. 지난 1일 오후 6시 발매된 지 11일 22시간 49분 만의 기록이다. 이는 트레저가 지금까지 발표한 뮤직비디오 중 가장 빠른 속도다.

타이틀곡 'IF I' 뮤직비디오는 흑백톤의 연출과 멤버들의 퍼포먼스를 특징으로 한다. 현재 인스타그램, 틱톡 등 글로벌 SNS에서는 양팔을 활용한 포인트 안무가 주목받으며, 해시태그(#IFIHOLIC, #IF_I_CHALLENGE)를 활용한 댄스 커버, 챌린지, 리믹스, 유머 콘텐츠 등의 2차 창작물이 확산되고 있다.

이와 함께 트레저 공식 유튜브 채널은 지난 12일 구독자 800만 명을 돌파했으며, 스포티파이 월별 리스너(최근 28일간 청취자 수) 역시 약 50만 명 증가했다.

한편, 트레저가 지난 1일 발매한 미니 4집 [NEW WAV]는 전곡이 힙합 트랙으로 구성되었으며 양현석 총괄 프로듀서가 프로듀싱을 맡았다. 이번 앨범은 초동 밀리언셀러 달성, 아이튠즈 앨범 차트 13개 지역 1위, 한국·일본 주요 음반 차트 정상, 음악방송 트로피 획득을 기록 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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