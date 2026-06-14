축구 열기 올라온다…SOOP, 스트리머 콘텐츠 제작 지원 확대

세계 축구 대회 시즌을 맞아 SOOP이 스트리머들의 축구 콘텐츠 제작 지원에 나선다. 경기 해설부터 현장 체험, 예능형 방송까지 다양한 콘텐츠가 펼쳐질 수 있도록 지원 규모를 확대하며 플랫폼 내 축구 열기를 끌어올린다는 계획이다.

14일 SOOP에 따르면 축구 관련 콘텐츠를 제작하는 스트리머를 대상으로 기존 대비 50% 확대된 콘텐츠 지원금을 제공한다.

SOOP 콘텐츠지원센터는 스트리머들이 새로운 아이디어를 실제 방송으로 구현할 수 있도록 제작비와 운영비 등을 지원하는 프로그램이다. 그동안 여행, 음악, 스포츠, e스포츠 등 다양한 분야의 콘텐츠 제작을 지원해왔으며, 이번 축구 시즌을 맞아 관련 콘텐츠 지원 범위를 넓혔다.

이번 지원 대상에는 경기 중계와 분석 방송을 비롯해 해외 축구 투어, 경기 직관 콘텐츠, 축구 테마 맛집 탐방, 토크·예능형 콘텐츠 등 축구를 소재로 한 다양한 기획이 포함된다.

SOOP은 스트리머들이 각자의 개성과 방송 스타일을 살린 콘텐츠를 선보이며 이용자들과 함께 세계 축구 대회를 더욱 풍성하게 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다.

축구를 주제로 방송을 준비하는 스트리머라면 누구나 신청할 수 있으며, 오는 30일까지 콘텐츠지원센터를 통해 접수 가능하다. 신청 시 콘텐츠 주제와 진행 일정, 운영 계획 등을 제출하면 된다.

실제 지원 프로그램을 활용한 콘텐츠도 이어진다. 스트리머 단즈는 오늘 ‘축구 뉴비 퀴즈’ 방송을 진행한다. 축구 초보 스트리머들이 참여해 축구 상식을 겨루는 퀴즈 형식으로, 기존 축구 팬뿐 아니라 일반 이용자들도 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.

이와 함께 SOOP에서는 세계 축구 대회 기간 동안 감스트, 이주헌(이스타TV), 박삐삐, 여푸 등 다양한 스트리머들의 입중계 콘텐츠도 진행된다. 스트리머들은 각자의 해설과 리액션을 더해 경기 관람의 재미를 높일 예정이다.

SOOP은 중계 콘텐츠 시청자를 위한 이벤트도 마련한다. 게임 캐시와 기프티콘 등을 제공하는 드롭스 이벤트를 통해 축구 팬들과 이용자들이 함께 즐기는 축제 분위기를 이어간다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]