[한강로 컷] ‘체코 잡은’ 한국 축구, 16강 향한 청신호… 19일 ‘죽음의 멕시코전’ 연승 정조준

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1 승리를 거뒀다. 오는 19일 멕시코와의 2차전 승리를 기대해 본다.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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입력 : 2026-06-14 09:17:33 수정 : 2026-06-14 09:17:32
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홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코에 2-1 승리를 거뒀다. 오는 19일 멕시코와의 2차전 승리를 기대해 본다.
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