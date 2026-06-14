아이디병원-경복대학교, 현장 견학 프로그램 성료… “글로벌 K-뷰티 산업 노하우 공유"

아이디병원이 메디컬 뷰티 분야 예비 인재들을 대상으로 현장 견학 프로그램을 진행했다.

아이디병원은 최근 28일 경복대학교 의료미용학과 학생들을 대상으로 현장 견학 프로그램을 마무리했다고 밝혔다.

이번 견학에는 경복대 의료미용학과 정연선 학과장과 1학년 재학생들이 참석했다. 학생들은 병원 주요 시설을 둘러보며 아이디병원의 진료 시스템과 의료 서비스 운영 체계를 직접 확인했다.

병원 측은 이날 핵심 진료 분야와 첨단 의료 서비스 운영 방식 등을 소개했다. 특히 글로벌 시장에서 K-메디컬 뷰티에 대한 관심이 커지는 흐름에 맞춰 해외 환자 응대 시스템과 의료관광 서비스 운영 노하우를 공유했다.

병원은 경복대 의료미용학과와 산학협력을 이어가며 현장 교육 중심 프로그램을 확대하고 있다. 아이디병원은 이번 견학을 계기로 교육기관과의 협력 범위를 넓히고, 메디컬 뷰티 분야 전문 인재 양성에 힘을 보탤 계획이다.

아이디병원 관계자는 “미래의 메디컬 뷰티 인재들이 실제 의료 현장을 이해하고 실무 감각을 넓히는 데 도움이 되도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 현장 중심 교육 프로그램을 강화해 산업 현장에서 필요한 전문 인재 양성을 지원하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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