유스피어, 판타지 주인공처럼…‘위키드 게임’ 무드 보드 공개

그룹 유스피어(USPEER)가 두 버전의 무드 보드를 공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다.

유스피어는 지난 13일과 오늘(14일) 0시 공식 SNS에 첫 번째 미니앨범 ‘바이트 디스트릭트(BITE DISTRICT) 타이틀 곡 ‘위키드 게임(WICKED GAME)’의 뮤직비디오 무드 보드 ‘베일드(VEILED)’ 버전과 ‘언베일드(UNVEILED)’ 버전을 게재했다.

베일드 버전은 지난 12일 공개된 트레일러에 이어 뮤직비디오 속 판타지 무드의 배경과 오브제를 활용해 멤버들의 모습을 콜라주 형태로 담아냈으며, 또 다른 버전에서는 현실 속 멤버들의 다양한 모습을 담아내 상반된 매력을 보여준다.

포스터 속에서 튀어나올 듯 생동감 넘치는 멤버들의 표정과 모습에서 유스피어만의 에너지가 느껴진다.

유스피어의 컴백은 지난해 발매한 싱글 앨범 '스피드 존(SPEED ZONE)' 이후 약 1년만이다. 오는 17일 공개되는 첫 번째 미니앨범 ‘바이트 디스트릭트’는 지난 시간을 함께 달려오며 자신들만의 세계를 만들어가는 과정과 새로운 음악 여정을 보여준다.

새 앨범에는 타이틀 곡 ‘위키드 게임’을 포함해 총 4곡이 수록된다. 앞서 공개된 ‘위키드 게임’ 뮤직비디오 트레일러에는 배우 배현성이 등장해 눈길을 끌었다. 짧은 등장에도 남다른 존재감을 선보인 배현성과 유스피어의 케미스트리도 기대를 모은다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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