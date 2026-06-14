[월드컵 이슈] 스위스 PK 선제골 오프사이드 논란 확산…네빌·라이트 일침 “터무니없는 일”

사진=스위스 축구대표팀 SNS 캡처

스위스 축구대표팀의 득점을 두고 논란이 일고 있다.

스위스는 14일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 카타르와 1-1로 비겼다.

논란의 장면은 스위스의 선제골 과정이다. 스위스 미드필더 레모 프로일러가 페널티 박스 안으로 침투하다 카타르 골키퍼 마흐무드 아부나다에게 걸려 넘어졌다. 주심은 곧바로 페널티킥(PK)을 선언했다. 키커로 나선 브렐 엠볼로가 오른발 슈팅으로 카타르의 골망 왼쪽 하단을 흔들면서 선제골을 기록했다.

문제는 프로일러의 위치다. 리플레이 화면상으로는 프로일러가 오프사이드 위치에 있는 것처럼 보였으나, 비디오 판독(VAR)을 거친 후에도 원심은 유지됐다. 하지만 반자동 오프사이드 판독 기술(SAOT)이 도입됐음에도 리플레이 화면이 중계 방송에 송출되지 않았다. 판정 유지를 뒷받침할 시각적 자료가 제공되지 않은 셈이다.

영국 매체 BBC에 따르면 ITV 해설위원으로 나선 게리 네빌은 “이 경기를 본 시청자들도 같은 생각일 것이다. 시청자와 우리 모두 오프사이드라고 생각하는데, 주관 방송사인 FIFA는 이를 증명할 화면을 보여주지 않고 있다”며 “대회 참가국 팬들에게 증거를 내부적으로만 쥐고 보여주지 않는 건 터무니없는 일이다. 독재와 다를 바 없는 상황”이라고 강도 높게 비판했다.

함께 해설에 나선 이언 라이트도 “FIFA는 자기들 마음대로 한다. 판독실에서 다 봤을 것이다. 이해할 수 없는 스캔들에 가까운 일”이라고 말했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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