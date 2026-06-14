[월드컵 이슈] 미국-파라과이전 선수 오인…VAR로 경고 번복 첫 사례

사진=AP/뉴시스

선수 오인 상황에서 VAR이 오심을 바로잡았다.

13일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 열린 미국과 파라과이의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 D조 1차전. 후반 5분 대니 마켈리 주심은 파라과이 미드필더 미구엘 알미론이 미국 수비수 팀 림과 경합 도중 넘어지자 림에게 옐로카드를 주고 파라과이 프리킥을 선언했다.

파라과이의 프리킥 공격이 마무리된 직후 마켈리 주심은 비디오판독실과 소통하던 경기를 중단했다. 마켈리 주심은 온 필드 리뷰를 하기 위해 모니터 쪽으로 달려갔다. 리플레이 화면 확인 결과 알미론과 림 간에 접촉이 없었음을 확인했다. 마켈리 주심은 림에게 줬던 경고를 취소하고, 알미론에게 카드를 건넸다.

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선수 오인에 VAR이 개입해 오심을 바로잡은 첫 번째 사례다. 이번 대회는 VAR 범위가 확대된다. 그간 VAR은 득점 상황(골라인 통과·오프사이드 여부), 페널티킥 여부, 직접 퇴장 여부(경고 누적이 아닌 거친 파울 또는 비신사적인 행위에 따른 레드카드), 징계 조치 대상 판정(주심이 반칙 선수를 놓쳤을 때 해당 선수 지적)에만 적용됐다.

하지만 북중미 월드컵에서는 경고를 받거나 퇴장을 당했지만 실제로 반칙은 다른 선수가 저지른 경우에 VAR을 통해 바로 잡는 게 가능하다. 명백히 잘못된 코너킥 판정과 두 번째 옐로카드로 인한 퇴장 상황에서도 VAR 지원을 받을 수 있다.

한편, 미국은 파라과이를 4-1로 누르고 승점 3점을 획득했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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