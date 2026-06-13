[로드 투 MSI] 젠지, KT 상대로 3:0 완승…내일 T1과 2시드 걸고 경쟁

T1과 MSI행 마지막 티켓을 걸고 싸우게 될 주인공은 젠지다.

13일 오후 원주DB프로미아레나에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 대표 선발전 '로드 투 MSI 2026' 4라운드에서 젠지가 KT롤스터를 상대로 3대 0 완승을 이뤘다. 창단 첫 MSI 진출을 꿈꿨던 KT는 아쉽게 내년을 기약하게 됐다.

이날 1세트에서는 젠지가 블루 진영에서 이즈리얼, 카르마, 사이온, 신짜오, 멜, KT가 라이즈, 제이스, 직스, 카밀, 리신으로 경쟁했다.

KT가 리신, 카밀을 처음으로 활용했으나 초반에 성공적인 모습을 보였다. 첫번째, 두번째 용에 이어 킬까지 앞서가며 좋은 스타트를 끊었다.

이후 KT는 미드 다이브로 쵸비 멜을 잡았으나, 곧바로 젠지가 에포트 카밀, 커즈 리신을 잡으며 막상막하 플레이를 펼쳤다.

하지만 여전히 주도권은 KT가 가져갔다. 빠른 운영 능력으로 젠지를 압박했다. 특히 세번째 드래곤을 두고 교전에서 상대팀을 모두 잡고 드래곤까지 차지하며 기세를 이어갔다.

그러나 시간이 지나면서 분위기는 젠지에게 흘렀다. 쵸비와 룰러 콤비의 활약으로 딜량이 나오면서 네번째 드래곤을 막고 이후 두배 나던 킬 격차를 줄여가며 KT를 따라잡았다. 이후 바론 챙기고, 숨어있던 KT의 전략까지 무너뜨리며 1세트 승리를 가져갔다.

2세트에선 젠지가 레드 진영에서 애니, 오공, 암베사, 세나, 노틸러스, KT가 럼블, 바이, 탈리야, 진, 렐 구성을 택했다.

젠지가 준비한 탑-정글 시너지가 빛나면서 이번 세트도 젠지에게 승리의 기쁨을 안겼다.

두 팀은 초반에 킬을 주고 받으며 대치, 킬이나 골드 차이가 크게 나지 않았지만 젠지가 원했던 운영 방향대로 흐름이 이어졌다. 쵸비 애니와 룰러 세나의 희생 구조 속에 기인 암베사와 캐년 오공이 성장할 대로 성장해 무대를 압도했다.

KT는 끊어먹기 상황으로 버텼지만 딜이 부족하며 고전했다. 드래곤을 연속으로 챙긴 젠지는 대지의 용 영혼 버프를 얻게 되면서 갭차이를 크게 벌렸고, 여유롭게 상대팀 넥서스를 파괴했다.

3세트에서 젠지는 블루 진영을 택했고 젠지 나르, 나피리, 리산드라, 자야, 라칸으로 나섰다. 반면 KT는 자르반, 룰루, 유나라, 레넥톤, 빅토르로 맞섰다.

초반 KT가 두번째 드래곤까지 순조롭게 먹으며 기운을 가져다는 듯 했으나, 세번째 드래곤에서 젠지에 스틸 당하고, 이어 킬까지 당하면서 이후 골드 차이가 벌어졌다.

하지만 젠지가 4번째 용을 잡을 때 오히려 KT가 상대팀을 사냥하면서 기량을 보였다. 차이나던 4천 골드도 바로 따라잡았다.

그러나 30분 이후 드래곤 싸움에서 젠지가 학익진 권법으로 용도 먹고, 딜러들의 핑퐁으로 연속 킬을 잡으면서 다시금 경기를 주도했다. 이후로도 탑 교전에서 KT를 압박했고, 8천 골드 차이까지 벌였다.

KT는 끝까지 버텼다. 장로 드래곤까지 먹으며 반전을 꿈꿨다. 하지만 장로 버프 시간은 아쉽게 흘렀고, 타임이 끝나자마자 젠지가 기세를 몰아 KT를 연달아 잡고 적진까지 무너뜨리며 3대 0 완승을 이뤘다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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