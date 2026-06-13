한국-체코전 빈자리 논란에 FIFA 해명 “일부 관중 좌석 아닌 통로에”

12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 찾은 관중들이 응원을 펼치고 있다. 사진=뉴시스

‘관중들이 통로에서 있었기 때문?’

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 한국-체코전에 빈자리가 많았다는 지적이 일었다. FIFA는 “일부 팬들이 좌석이 아닌 복도에서 서 있었다”고 주장했다.

지난 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 체코의 월드컵 A조 조별리그 1차전에는 4만4985명의 관중이 입장했다. 4만8000여명을 수용하는 과달라하라 스타디움의 관중석을 거의 다 채웠다. 하지만 수천석의 빈자리가 포착되자 일부 팬들은 의혹을 제기했다.

FIFA는 13일 공식 입장문을 통해 해명했다. “검증된 운영 데이터에 근거했다”며 “경기 중 특정 시점의 좌석 점유율을 시각적으로 확인하는 것이 아니라 스캔 된 티켓 수와 경기장 경계 내에 있는 관중 수를 반영했다”고 밝혔다.

그러면서 “경기장 관리 당국 및 티켓 판매팀과 긴밀히 협력해 발표되는 모든 수치가 검증된 운영 데이터를 기반으로 하고 있다”며 “일부 팬들은 경기 내내 지정된 좌석에 앉지 않고 통로에 서 있는 모습이 목격됐다”고 주장했다.

한편 이날 경기에서는 한국이 황인범(페예노르트)의 동점골과 오현규(베식타시)의 역전골을 앞세워 체코를 2-1로 꺾었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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