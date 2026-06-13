[월드컵 비하인드] 체코전 아침까지 아팠던 오현규… 어떻게 결승골 터뜨렸나

대표팀 오현규와 이강인이 13일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 회복 훈련하고 있다. 사진=뉴시스

축구대표팀 의무팀의 송준섭 수석주치의(왼쪽)와 백정국 의무팀장이 포즈를 취하고 있다. 사진=김진수 기자

‘오현규를 위한 비밀 치료법?’

오현규(베식타시)는 지난 12일 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 역전 결승골을 터뜨렸다. 경기를 마친 뒤 그는 “사실 오늘 몸 상태가 너무 안 좋았다. 열이 (섭씨) 38도까지 올라 제대로 경기를 뛸 수 있을지 걱정했다”며 “여기 계신 닥터 선생님들이 잘 관리해 줘서 뛸 수 있었고 골도 넣을 수 있었다”고 고마움을 전했다. 경기를 뛰고 골까지 넣을 수 있었다”고 했다.

실제로 오현규는 이날 경기 출전 자체가 불투명했다. 그렇다면 어떻게 오현규는 컨디션을 회복해서 경기에 나설 수 있었을까. 13일 대표팀 수석 주치의 송준섭(강남제이에스병원 대표원장) 박사와 백정국 의무팀장을 통해 뒷얘기를 들을 수 있었다.

백 팀장은 “일부가 (사전 캠프지인) 미국에서 멕시코로 넘어오면서 설사 증상이 있었다”며 “오현규도 설사를 하면서 탈수 증상이 생겼다. 특히 체코전 당일에는 화장실 가기 힘들 정도로 힘들어했다”고 돌아봤다. 송 박사는 “보통 열은 스트레스나 탈수에 의해서 생긴다”며 “제가 관찰했을 때 오현규는 많은 압박감과 부담감, 책임감으로 인한 스트레스 그리고 탈수에 의한 발열이었던 것으로 생각한다”고 했다.

다행히 치료받은 오현규는 체코전 당일 점심식사 후 회복하기 시작했다. 경기장에 도착했을 때는 거의 정상에 가까운 컨디션이었다. 후반 35분 짜릿한 역전극의 주인공이 됐다.

그렇다면 어떻게 극적으로 오현규는 컨디션이 나아질 수 있었을까. 송 박사는 “어떤 치료라고 묻지 말아달라. 우리의 비밀 병기”라며 미소 지었다. 다만 “적절하게 해열제도 투입하고 그다음에 수분 보충이 있었다”라고 설명했다. 그러면서 “올라간 열이 일시적으로 떨어지면서 (결승골을 넣은) 경기력이 나온 것 같다”고 설명했다.

일부 선수들도 오현규와 비슷한 증상이 있었지만 금방 회복한 것으로 알려졌다. 송 박사는 “고지대에 와서 이런 문제점들이 있을 거라고 충분히 예상했다. 해결책을 전부 준비했다. 지금은 거의 문제가 없는 것”이라고 자신감을 드러냈다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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