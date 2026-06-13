도움 요청한 전혜진?…'강회장' 이준영과 관계 변화

신입사원 강회장 예고 스틸. JTBC 제공

이준영과 전혜진 사이의 팽팽한 긴장감이 새로운 국면을 맞는다. 이들의 관계가 예상 밖의 방향으로 흘러가며 시청자들의 궁금증을 자극한다.

13일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신입사원 강회장’ 5회에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 신입사원 황준현(이준영 분)과 그의 딸이자 최성화학 사장인 강재경(전혜진 분) 사이에 미묘한 변화가 찾아온다.

황준현의 몸을 빌린 강용호는 자신을 배신한 자녀 강재경과 강재성(진구 분)을 향한 분노를 품고 있다. 두 사람이 자신에게 뺑소니 누명을 씌우고 죽음으로 몰아갔다고 확신한 강용호는 최성그룹을 절대 물려주지 않겠다는 결심과 함께 본격적인 복수를 시작했다.

이후 신입사원 황준현으로 살아가는 강용호는 두 남매 사이의 경쟁심을 자극하며 치밀한 전략을 펼쳤고, 예상 이상의 성과를 거두며 판도를 흔들고 있다.

하지만 그의 거침없는 행보는 뜻밖의 위기를 불러왔다. 황준현의 모습으로 레이싱을 즐기던 강용호가 강재경에게 뒤를 밟히며 위기에 처한 것.

공개된 사진 속에는 강재경이 황준현에게 도움을 요청하는 모습이 담겨 시선을 끈다. 앞서 날카로운 의심의 눈초리로 그를 몰아붙였던 강재경은 한층 달라진 태도로 황준현을 바라보고 있다. 황준현 역시 여유로운 표정으로 상황을 지켜보며 두 사람 사이의 관계 변화에 대한 궁금증을 높인다.

특히 강재경은 황준현의 팔을 붙잡고 간절한 눈빛을 보내고 있어, 그동안 이어졌던 대립 구도가 뒤집혔음을 암시한다.

강용호는 또 한 번 자신만의 방식으로 위기를 기회로 바꾸며 강재경의 압박에서 벗어나는 것은 물론, 오히려 그녀의 도움을 받는 위치까지 올라설 예정이다.

과연 황준현의 모습으로 살아가는 강용호가 강재경과의 관계에서 어떻게 주도권을 잡게 된 것인지, 그리고 강재경이 자존심을 내려놓고 그를 찾아갈 수밖에 없었던 이유는 무엇일지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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