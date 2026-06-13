황치열, 한여름 감성 담은 신곡 예고…“우리 뜨거웠던 여름”

우리 여름 뮤직비디오 티저. 텐투엔터테인먼트 제공

황치열이 뜨거운 계절의 설렘과 아련한 추억을 담은 음악으로 올여름 팬들을 만난다. 데뷔 후 처음 선보이는 여름 앨범을 통해 사랑의 순간부터 이후 남은 그리운 감정까지 자신만의 색으로 풀어낼 예정이다.

황치열은 지난 12일 소속사 텐투엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 여름 앨범 ‘아이 러브 서머(I LOVE SUMMER)’의 타이틀곡 ‘우리, 여름(Our Summer)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 티저에는 푸른 바다와 싱그러운 자연을 배경으로 한여름의 추억을 쌓아가는 연인의 모습이 담겼다. 황치열은 직접 뮤직비디오에 출연해 자연스러운 연기를 선보이며, 함께 웃고 장난치는 장면들로 풋풋한 사랑의 분위기를 완성했다.

영상 후반부에는 “우리 뜨거웠던 여름”이라는 짧은 가사가 공개돼 곡에 대한 궁금증을 더했다. 청량한 영상미와 황치열 특유의 감성적인 보컬이 어우러지며 본편 뮤직비디오와 신곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.

타이틀곡 우리, 여름은 찬란했던 여름날 피어난 사랑과 시간이 흐른 뒤 남겨진 그리움을 담은 곡이다. 황치열의 깊은 감정 표현과 서정적인 가사, 시원한 기타 사운드가 조화를 이루며 여름 감성을 완성했다.

이번 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 ‘숨 참고 네 이름(Breath)’, ‘여름에 말할게(Love, Summer)’, ‘여름이 불어와(Summer Drive)’, ‘너를 아프게 하던 내가 제일 미워지는 밤이야(Unsaid)’ 등 총 5곡이 수록된다.

황치열은 사랑과 설렘, 이별과 후회 등 여름이라는 계절 안에서 피어나는 다양한 감정을 특유의 섬세한 보컬과 깊이 있는 해석으로 담아냈다.

앨범 아이 러브 서머는 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 이어 다음 달 4일에는 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 ‘2026 황치열 콘서트 ‘우리, 여름’’이 개최된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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