개최국 캐나다, 안방 개막전 보스니아와 1-1 무승부…3번째 월드컵서 감격의 첫 승점 획득

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승리는 놓쳤지만, 월드컵 첫 승점이라는 값진 수확을 올렸다.

공동 개최국 캐나다 축구대표팀은 13일 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 보스니아와 1-1로 승점 1점씩을 나눠 가졌다.

경기 초반 캐나다가 압도했으나, 선제골을 보스니아의 몫이었다. 전반 21분 이반 바시치의 코너킥을 세아드 콜라시나츠가 헤더로 연결했다. 문전에 있던 조보 루키치가 이를 머리로 밀어 넣으며, 캐나다의 골망을 흔들었다.

캐나다는 결정력 부족이 발목을 잡았다. 전반 막판 타니 올루와시의 결정적인 슈팅이 골대 위로 높게 벗어났고, 후반 8분 리치 라레이아의 낮은 오른발 슈팅이 골대를 맞고 튕겨 나갔다.

패색이 짙어지던 후반 33분, 제시 마치 캐나다 감독의 용병술이 빛을 발했다. 교체 투입된 카일 래린이 영웅으로 등장했다. 래린은 경기장에 들어선 지 약 2분 만에 강력한 오른발 슈팅으로 동점골을 만들었다.

특히 래린은 경기 종료 직전 극적인 역전 결승골 기회를 잡았으나, 보스니아 수비수 타리크 무하레모비치가 온몸을 던져 막아냈다. 경기는 무승부로 끝이 났다.

캐나다는 통산 3번째 월드컵 도전 만에 처음으로 승점을 획득하는 의미 있는 기록을 세웠다. 1986년 멕시코, 2022년 카타르 대회에서는 조별리그 모두 3전 전패를 당한 바 있다. 이번 경기에서 득점을 기록한 래린은 알폰소 데이비스에 이어 월드컵 무대서 골을 넣은 역대 두 번째 캐나다 선수로 이름을 올렸다.

한편, B조는 캐나다, 보스니아, 카타르, 스위스가 경쟁한다. A조에 속한 한국 축구대표팀이 조 2위로 토너먼트에 오르면 B조 2위와 32강전을 치른다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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