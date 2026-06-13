BTS ‘아리랑’ 장기 흥행ing…英 앨범차트 12주 연속 톱40

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단(BTS)의 글로벌 영향력이 영국 음악 시장에서도 계속되고 있다. 정규 5집 ‘아리랑’이 영국 오피셜 앨범 차트 톱100에서 상위권을 유지하며 꾸준한 성과를 이어가는 모습이다.

13일 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단 아리랑은 최신 오피셜 앨범 차트(12~18일)에서 37위를 기록했다. 이로써 해당 앨범은 12주 연속 톱40 진입이라는 기록을 세웠다. 해당 차트 세 번째 정상에 오르며 K-팝 그룹으로서 의미 있는 기록을 남겼다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)’ 속 가상 걸그룹 헌트릭스의 곡 ‘골든(GOLDEN)’도 글로벌 인기를 이어갔다. 골든은 이번 주 오피셜 싱글 차트 톱100에서 47위에 이름을 올렸으며, 차트 진입 51주째를 맞았다.

하이브(HYBE)와 미국 유니버설뮤직그룹(UMG) 산하 게펜 레코드가 함께 선보인 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 신곡 ‘핑키 업(PINKY UP)’은 56위를 기록했다. 이 곡은 9주 연속 오피셜 싱글 차트에 머물고 있다.

이번 주 오피셜 싱글 차트 정상은 팝스타 테일러 스위프트가 차지했다. 영화 토이 스토리 5 삽입곡 ‘아이 뉴 잇, 아이 뉴 유(I Knew It, I Knew You)’가 1위에 오르며 스위프트는 오피셜 싱글 차트 통산 일곱 번째 정상 기록을 추가했다. 해당 곡은 그의 컨트리 음악적 색채를 담은 작품으로 알려졌다.

앨범 차트에서는 나일 호란의 새 앨범 ‘디너 파티(Dinner Party)’가 1위를 차지했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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