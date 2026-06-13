손흥민 빼고 오현규… 홍명보 승부수에 외신 ‘엄지척’

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 13일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 바예 베르데에서 훈련을 지켜보고 있다. 사진=뉴시스

대표팀 오현규가 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코전에서 역전골을 넣은 뒤 하프라인으로 이동하고 있다. 사진=뉴시스

“손흥민 빼고 오현규 투입, 결과적으로 옳은 결정이었다.”

홍명보 한국 축구대표팀 감독의 용병술이 외신의 긍정적인 평가를 받았다.

한국은 지난 12일 체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 2-1로 이겼다. 해결사는 오현규(베식타시)였다. 후반 24분 손흥민(LAFC)을 대신해 교체 투입된 그는 후반 35분 결승골을 터뜨렸다.

영국 매체 BBC는 오현규의 투입에 주목했다. BBC 해설위원인 전 아일랜드 국가대표 공격수 클린턴 모리슨은 이날 라이브 중계에서 “조금 이상하다. 손흥민은 주장이고 팀의 리더이자 상징적인 선수”라며 “손흥민이 교체된 것이 놀랍다”고 평가했다. 그러면서도 “홍 감독은 벤치 자원들을 믿고 있다. 누군가 교체로 들어와 영웅이 될 기회”라고 전했다. 실제로 오현규는 이날 결승골로 주인공이 됐다.

그러자 모리슨은 “당시에는 주장 손흥민을 빼고 오현규를 투입한 것이 옳은 결정이라고 생각하지 않았다”면서도 “하지만 결과적으로는 옳은 결정이었다. 오현규가 한국에 승리를 안겼다”고 전했다. 이어 “이런 메이저 대회에서 감독들이 큰돈을 받는 이유가 바로 이것”이라고 했다.

경기력에 대해서도 극찬했다. 모리슨은 “전체적으로는 한국이 조금 더 나은 팀이었다. 공격에서 보여준 질적인 차이와 경기 흐름을 바꿀 수 있는 교체 자원들이 있었다”고 했다. 그러면서 “한국이 조별리그를 통과해 토너먼트에 진출할 것으로 본다”고 했다.

한편 미국 매체 디 애슬레틱은 한국의 32강행 확률을 93%라고 짚었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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