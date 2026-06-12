[로드 투 MSI] ‘제카’ 김건우 “민형이가 못한 MSI 우승 내가 시켜주겠다”

한화생명e스포츠가 경기 후 기자회견에서 기념 촬영을 하고 있다. 신정원 기자

한화생명e스포츠가 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI)에 1시드로 진출하게 된 소감을 전했다.

12일 오후 원주DB프로미아레나에서는 MSI 대표 선발전 '로드 투 MSI 2026' 3라운드가 개최됐다. 한화생명은 이날 T1을 3:1로 무너뜨리고 MSI 1시드를 획득, 대전행 티켓을 먼저 거머쥐었다.

윤성영 감독과 팀원들은 첫 MSI 진출을 1시드로 가게 돼 기쁘다고 입을 모았다.

'제우스' 최우제는 "빨리 이기고 올라가면 좋다고 생각해 그럴 마음으로 준비를 했다. 과정이 치열하고 체력적으로 힘들었지만 기분은 좋다"고 소감을 전했다. '카나비' 서진혁도 "T1을 3대 1로 이기고 올라가서 기분이 좋다"고 기뻐했다.

지난해 같은 경기에서 T1 소속으로 무대에 올랐던 '구마유시' 이민형은 감회가 새롭다고.

그는 "첫 출전이 의미가 있다고 생각한다. 대회라는 게 참가하는 것만으로도 의미가 있고, 재미가 있다. 때문에 팀원들과 같이 가게 돼서 좋고, 가는 김에 첫 우승도 함께 하면 좋을 것 같다"고 전했다.

이에 대해 '제카' 김건우는 "시즌 초부터 '(MSI에) 한 번도 못간 놈이랑 맨날 간 놈이랑 붙으면 어떻게 될까' 그런 얘기를 나누곤 했다. 데려가줘서 고맙다"며 "그런데 민형이가 우승은 못했었다. 제가 우승을 시켜주겠다"고 말했다.

앞으로 경기가 남은 T1, 젠지, KT롤스터 중 함께 MSI 국제전에 가고 싶은 팀에 대해선 다양하게 답했다.

'제우스' 최우제는 "MSI에 올 것 같은 팀을 뽑자면 T1이다. 오늘 T1을 상대하면서도 게임을 정말 잘한다고 느꼈다"고, '카나비' 서진혁은 "T1이랑 경기를 많이 해보고 싶어서 왔으면 좋겠다"고 했다.

'제카' 김건우는 "경험상으로 1시드 진출에서 패하면 그 후유증이 크다"며 "T1이나 젠지 중 올 것 같은데, 젠지가 더 확률이 높을 것 같다"고 말했다.

이어 '구마유시' 이민형은 "T1이나 젠지, 아니면 KT 롤스터까지 가능성이 있는 것 같다"고, '딜라이트' 유환중은 "T1이나 젠지 둘 중 하나인데 컨디션 좋은 팀이 올 것 같다"고 생각을 밝혔다.

이날 멤버들은 앞으로 있을 MSI 경기에 대한 포부도 드러냈다.

'제우스' 최우제는 "오늘 일어나서 월드컵 결과를 봤는데, 한국이 이겨서 그 좋은 에너지를 받았던 것 같다. 1시드로 올라간 게 좋은 일이지만 이제부터 시작이라고 생각한다"며 "우승에 대한 자신감이 있기 때문에 기대해주면 좋을 것 같다"고 전했다.

'카나비' 서진혁은 "다른 리그한테 LCK 1시드 실력이 뭔지 알려주겠다"고 포부를 밝혔다.

한화생명e스포츠가 참가하는 MSI 국제전은 오는 28일부터 7월12일까지 대전 컨벤션센터 제2전시장에서 열린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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