[로드 투 MSI] 한화생명, 대전行 티켓 확보…3:1로 T1 이겨

한화생명e스포츠가 MSI 1시드를 확보하고 대전행 티켓을 거머쥐었다. 신정원 기자

한화생명e스포츠가 1시드 자격으로 MSI 국제전 티켓을 먼저 따냈다.

12일 오후 원주DB프로미아레나에서는 2026 LCK 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 대표 선발전인 '로드 투 MSI 2026' 3라운드가 펼쳐졌다.

이날 경기에서는 한화생명e스포츠와 T1이 맞붙었다. 경기는 5전 3선승제로 진행됐다.

1세트 시작부터 바텀에서 치열한 신경전이 펼쳐졌다. T1이 '구마유시' 이민형의 직스를 먼저 잡으면서 분위기를 올렸다. 이어서 미드에서 급하게 포탑까지 올라온 '제카' 김건우(라이즈)가 '페이커' 이상혁의 애니비아에 잡히면서 아쉬운 시작을 보였다.

그러나 구마유시가 바로 방어력을 유지하면서 경기력을 끌어올렸고, 탑에서 '제우스' 최우제의 제이스가 조용히 몸집을 키운 덕분에 분위기를 뒤집기 시작했다.

이어서 한화생명이 T1의 조합보다 각 라인에서 포탑을 빠르게 밀고, 골드 차이도 올리면서 원하는 방향으로 경기를 운영했다.

수비 위주의 경기를 펼치던 T1은 찾아온 기회에 킬을 챙기면서 엎치락 싸움을 이어갔다. 이후 드래곤 4스택을 완성, 한화생명과의 난타전에서 다시금 우위에 오르는 듯한 모습을 보였다.

여러 변수로 인해 복잡한 승부가 이어졌지만 결국 1세트 승리는 한화생명이 가져왔다. 후반부 페이커의 애니비아가 골드 격차를 크게 따라잡으며 주도권을 가져오는 듯했지만, 집중력으로 똘똘 뭉친 한화생명의 패기를 막기엔 역부족이었다.

1세트 경기 장면 하이라이트

2세트는 T1이 리산드라, 녹턴, 라칸, 시비르, 암베사, 한화생명이 바이, 아리, 자야, 빅토르, 렉사이로 구성했다.

초반은 한화생명이 탑에서 선취점을 먼저 가져갔다. 킬에 유충 사냥도 잘 챙기면서 좋은 흐름을 보였다.

스택 관리 면에서 장점을 가진 T1은 버티면서 성장했다. 시야, 사이드 운영, 움직임에서 모두 느리다는 분석을 받았지만 후반부에서 강력한 경기력을 보였다.

'페이즈' 김수환의 시비르가 한타에서 쿼드라킬을 한 뒤로 딜이 폭발했고, 이후로도 '케리아' 류민석의 라칸이 타이밍을 재고 한타에 잘 들어가면서 교전에서 승리, 용까지 가져갔다. 끝까지 침착하게 경기 이어간 T1은 한화생명의 넥서스를 밀며 승리를 따냈다.

3세트 구성은 T1이 나피리, 레넥톤, 갈리오, 루시안, 밀리오, 한화생명이 리신, 카시오페아, 코그모, 룰루, 쉔으로 이뤄졌다. 앞서 1~2세트에서 1승씩 챙긴 두 팀은 이번 세트에서 신중하게 게임을 시작했다.

25분쯤 지나 '카나비' 서진혁의 리신이 무자비한 활약으로 T1을 압박했다. 카나비는 리신 특유의 공격 스킬을 벌처럼 사용하며 매서운 경기력을 보여줬고, 이후로도 그를 앞세워 한화생명이 용까지 뺏으며 경기권을 가졌다. 격차는 더 벌어졌고, 한화생명의 기세는 3세트 우승으로 이어졌다.

4세트에서는 T1 럼블, 아지르, 뽀삐, 아펠, 쓰레쉬, 한화생명 크산테, 요네, 마오카이, 세나, 블리츠크랭크 픽으로 진행됐다.

두번째 용이 나온 시점에서 한타 접전 끝에 T1이 용을 먹고 이득을 얻었다. 하지만 교전 여파에서 '제카' 김건우 요네가 과성장한 면이 위협으로 다가오는 걸 확인하게 됐고, 이후 요네의 연속 킬과 포탑 파괴 운영으로 한화생명이 우위를 가졌다.

T1이 사이드에서 상대를 하나씩 제거하며 침착하게 경기를 이어갔지만 이미 밀린 포탑과 한화생명의 성장세를 이겨내지 못했다.

결국 로드 투 MSI 3라운드에서 한화생명은 3대1로 T1을 이기고 대전에서 열리는 MSI 국제전에 진출하게 됐다. T1은 13일 열리는 4라운드에서의 승자와 14일 2시드권을 두고 경쟁을 벌인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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