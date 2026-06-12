파라렐라, SSG랜더스 이지영 전속모델 체결

(왼쪽부터)상록수ENM 정진영 대표이사, SSG랜더스 이지영 선수, 파라렐라 이명환 대표이사. 파라렐라 제공

SSG랜더스 이지영이 스포츠 의류 브랜드 파라렐라의 전속모델로 합류한다.

파라렐라 측은 "묵묵히 팀을 지탱해온 리더십, 변함없이 신뢰를 주는 이미지, 그리고 안정감 있는 행보까지 이지영은 브랜드가 지향하는 방향과 결이 같아 모델로 발탁하게 됐다"고 밝혔다.

파레렐라는 최근 상록수ENM의 투자와 공동운영을 기반으로 다양한 사업 확장을 시도해나갈 예정이다. 상록수ENM은 상록수미디어·웰카·엘삭·르비아헤어 등 브랜드를 운영하고 있다.

상록수ENM 관계자는 "계열 내 여러 브랜드들이 함께 시너지를 낼 수 있는 협업을 기획 중"이라며 "이지영 선수와 진행할 활동들도 그 일환으로 차근차근 준비해갈 것"이라고 전했다.

이명환 파라렐라 대표는 "이지영 선수와의 동행을 통해 건강한 스포츠 문화 확산에 보탬이 되고 싶다"며 "여러 종목의 선수들과 협업의 폭을 넓혀가며 브랜드 가치를 키워나갈 것"이라고 말했다. 이어 "선수들의 진심 어린 도전과 열정을 담은 콘텐츠를 꾸준히 만들어가며, 스포츠를 일상의 라이프스타일로 만드는 브랜드로 성장하겠다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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