서울 한복판 도심축제…‘2026 MCT 페스티벌’로 들썩이는 마곡

[사진제공=MCT페스티벌 조직위원회]

올해 2회째를 맞이하는 ‘2026 MCT 페스티벌’이 오는 19일부터 3일간 열리는 가운데 도심 한복판에서 벌어질 축제에 벌써부터 기대가 모인다.

서울 강서구 마곡에서 열리는 이번 축제는 볼거리, 즐길거리에 먹거리까지 풍성한 도심축제로서 방문객들의 발길을 이끌 예정이다.

19일 오전 10시 코엑스 마곡 컨벤션센터 4층 르웨스트홀A에서 열리는 ‘2026 MCT페스티벌 컨퍼런스’를 시작으로 20일~21일 이틀간 마곡광장, 마곡중앙대로에 이르기까지 실내 컨벤션과 야외 광장을 아우르는 마곡 전역이 축제의 장으로 변신한다.



참여형 공연 프로그램 ‘마곡 시티즌 투게더’, 야외 독서 라운지 ‘책 읽는 마곡 : 피크닉 도서관’, 사회공익 사진 프로젝트 ‘아카이브 사진전 : 천 개의 카메라’, 코엑스 마곡 전광판을 활용한 ‘미디어 아트’ 등이 준비됐으며 20~21일 오후 7시부터 마곡중앙대로에서 열리는 ‘MCT 빅 콘서트 with KOMCA’에는 K-팝 아티스트들의 무대가 펼쳐진다.

마곡광장, K-컬처로드에서는 플리마켓과 나눔 바자회로 운영되는 MCT 마켓과 푸드존이 마련되며 행사 수익금 일부는 지역 사회에 환원된다.

‘2026 MCT 패스티벌’ 조직위원회 성효경 총괄본부장은 “우리의 축제는 마곡이 보유한 무한한 기술 자산을 시민의 경험과 즐거움으로 연결하는데 목적이 있다”며 “기술을 단순한 도구가 아닌 인간의 삶을 풍요롭게 하는 가치로 재설계하는 첫 걸음이 되어 축제의 즐거움을 나누고자 한다”고 기대를 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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