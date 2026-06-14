메디컬 스킨케어 리쎄덤, 옵티마웰니스 입점…오프라인 채널 확장 가속화

사진=리쎄덤

고기능성 메디컬 스킨케어 브랜드 리쎄덤이 국내 주요 약국 체인 브랜드인 옵티마웰니스에 공식 입점했다고 14일 밝혔다.

리쎄덤에 따르면 이번 입점을 통해 기존 병·의원과 에스테틱 중심의 폐쇄적 유통 구조에서 벗어나 소비자들이 일상 속에서 보다 쉽게 브랜드를 경험할 수 있는 약국 네트워크를 확보하게 됐다.

업계에서는 이번 행보를 두고 고도화된 소비자의 맞춤형 상담 니즈를 반영한 전략적 움직임으로 보고 있다. 최근 화장품 시장은 단순 뷰티 목적에서 벗어나 피부 구조적 고민을 해결하려는 더마 코스메틱 중심으로 성장하고 있으며 이에 따라 약사와의 전문적인 상담이 가능한 약국화장품에 대한 신뢰도가 크게 증가하는 추세다. 이러한 시장 흐름에 발맞춰 성분과 효능 중심의 브랜드 아이덴티티를 공고히 하겠다는 것이 브랜드 측 설명이다.

이 같은 결정의 배경에는 약국 채널의 특성에 걸맞은 탄탄한 제품력이 있다는 것이 브랜드 측 설명이다. 리쎄덤의 대표 라인인 '펩티드 리페어 크림'은 1회 사용만으로 25.253%의 피부 장벽 개선 효과를 임상으로 입증했으며 병풀잎수 42%와 판테놀 50,000ppm 등 고함량 프리미엄 재생 성분을 담아냈다.

리쎄덤 관계자는 "옵티마웰니스 입점은 소비자와의 접점을 넓히는 동시에 더마 코스메틱 브랜드로서의 전문성을 다시 한번 검증 받을 기회"라며 "향후에도 전문가 채널을 기반으로 한 유통 다각화를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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