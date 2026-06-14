닥터브라이언, 카카오 톡딜서 4일간 ‘여름 맞이 건강기능식품’ 기획전 진행

사진=닥터브라이언 제공

미국 건강기능식품 전문 브랜드 닥터브라이언이 본격적인 여름철을 맞아 오늘 오후 5시부터 17일까지 4일간 카카오 쇼핑하기 ‘톡딜’ 특별 기획전을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 여름철 활력 충전과 건강 관리를 돕기 위해 기획됐다. 닥터브라이언은 대표 인기 제품들을 특별한 톡딜 특가와 함께 무료 배송 혜택으로 선보인다.

브랜드에 따르면 주요 행사 품목인 하루 3구미로 20중 복합 기능성을 챙길 수 있는 멀티비타민 젤리부터 피부 장벽을 위한 ‘먹는 세라미드C’ 등 다양한 건강기능식품을 특별 할인가로 제공한다.

여기에 풍성한 구매 혜택도 마련했다. 행사 기간 동안 제품을 구매하는 모든 고객에게 ‘비타민 C&D 3000 복숭아맛(15구미)’ 2개를 추가 증정한다. 또한 카카오톡 채널을 추가한 고객에게는 5만 원 이상 구매 시 사용할 수 있는 1000원 할인 쿠폰을 제공한다.

닥터브라이언 관계자는 “다가오는 여름철 활력이 필요한 소비자들을 위해 카카오 톡딜은 온 가족의 건강과 활력을 합리적인 가격으로 챙길 수 있는 기회”라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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