몬스타엑스 형원, 리끌로우 새 얼굴…“세련된 이미지와 트렌디한 감각”

사진=리끌로우

그룹 몬스타엑스 멤버 형원이 아이웨어 브랜드 리끌로우의 새 얼굴로 나선다.

리끌로우는 형원을 2026년 공식 브랜드 모델로 발탁하고 신규 캠페인 ‘THE NEW FRAME’을 전개한다고 12일 밝혔다.

사진=리끌로우



이번 캠페인은 ‘새로운 시선, 새로운 프레임’을 주제로 브랜드가 추구하는 스타일과 방향성을 담아냈다. 형원의 무결점 비주얼과 리끌로우만의 감성이 어우러져 세 가지 콘셉트를 각기 다른 매력으로 구현한다. 청춘의 자유롭고 싱그러운 에너지를 표현한 'Washed Out', 가장 나다운 순간을 담아낸 'Blue Hour', 그리고 형원의 깊이감 있는 무드를 담은 'Focus On'까지 서로 다른 시선과 감성을 선보인다. 캠페인에는 새로운 선글라스와 아이웨어 컬렉션도 함께 공개될 예정이다.

형원은 각 콘셉트에 맞는 스타일링을 통해 특유의 세련된 분위기와 독보적인 존재감으로 컬렉션의 감도 높은 무드를 완성해 브랜드가 추구하는 아이덴티티를 효과적으로 전달한다.

형원은 최근 몬스타엑스 활동과 함께 패션·광고 분야에서도 꾸준히 존재감을 넓혀가고 있다. 리끌로우 관계자는 “형원은 세련된 이미지와 트렌디한 감각을 겸비한 아티스트로, 리끌로우가 추 구하는 브랜드 아이덴티티를 효과적으로 전달할 수 있는 인물”이라며 “이번 캠페인을 시작으로 다양한 콘텐츠와 프로모션을 통해 고객들과 적극적으로 소통할 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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