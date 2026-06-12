카리나→윤두준, 스타들 감동의 도가니 “태극전사들 감사합니다”

카리나 SNS, 하이라이트 채널 캡처.

대한민국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 체코를 상대로 역전승을 거두자 응원하던 스타들도 환호했다.

12일 걸그룹 에스파 멤버 카리나는 이날 경기가 끝나자 자신의 SNS에 “너무 멋있었고 응원 정말 열심히 했어요 감동... 선수분들 고생 많으셨습니다”라며 응원을 보냈다. 이와 함께 공개된 사진에는 카리나가 북중미 월드컵 공식 티셔츠를 입고 기쁨을 만끽하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

방송인 장성규도 경기 후 개인 SNS 계정을 통해 “2:1 역전승! 우리의 길거리 응원은 뜨거웠고 태극전사들의 활약은 더 뜨거웠다. 감사합니다 우리 선수들!”이라는 글을 올렸다. 특히 그가 함께 올린 사진엔 거리 응원에 함께한 이원일 셰프의 모습도 함께 찍혀 이목을 자아냈다.

그룹 하이라이트 멤버 윤두준은 유튜브 하이라이트 채널 라이브 방송에서 벅찬 감정을 드러냈다. 그는 대한민국의 승리가 확정되자 두 손을 모은채 “감사합니다, 감사합니다”를 연신 외쳤다. 감정이 격해지며 울컥하기도 했다.

윤두준은 “콘서트 이후로 처음 우는 것 같다”며 “멕시코 팬 분들도 중간 중간 들어오셔서 감사하더라. 어려운 시간대에 함께 시청해주셔서 감사드리고, 이기니까 너무 즐겁다”고 말했다.

이외에도 가수 권은비, 배우 박진희 등 스타들이 대한민국 대표팀의 첫 승에 기뻐했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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