메디슨벨, tvN ‘구기동 프렌즈’ 이다희·안재현 한끼 식사 초록음료 공개

tvN 예능 프로그램 ‘구기동 프렌즈’. 이미지 제공=메디슨벨

메디슨벨은 오늘 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘구기동 프렌즈’에서 모델 출신 이다희와 안재현이 초록음료로 한끼 식사를 대신하는 모습이 공개됐다고 12일 밝혔다.

이번 방송에서는 구기동 하우스의 식사 준비 장면이 이어졌다. 올해로 41세임에도 불구하고 슈퍼모델 출신 워너비 몸매를 유지 중인 여배우 이다희는 초록색 샐러드 음료를 안재현에게 건네며 “먹어봐, 이거 샐러드야” 라고 했다.

업체에 따르면 해당 제품은 서울대병원 출신 전문의 이종민 원장이 만든 웰니스 브랜드 메디슨벨의 ‘마시는샐러드’이다. 방송에 나온 것처럼 물에 타서 간편하게 섭취할 수 있는 동결건조 분말형 샐러드 루틴 제품이다.

38가지 채소와 과일을 한 포에 담았으며 물이나 두유, 우유, 요거트 등에 타서 간편하게 즐길 수 있도록 구성됐다. 특히 1포씩 개별 포장돼 있어 집, 사무실, 외출 전후 등 다양한 일상 상황에서 활용할 수 있다는 것이 업체 측 설명이다.

메디슨벨은 방송 노출을 기념해 공식몰에서 마시는샐러드 방송 기념 프로모션을 진행한다. 단품 구성뿐 아니라 루틴 섭취를 고려한 다박스 구성도 함께 마련돼 있으며 첫 구매 고객을 위한 혜택도 제공될 예정이다.

한편 tvN ‘구기동 프렌즈’는 동갑내기 싱글들의 동거 생활을 담은 예능 프로그램으로 이다희, 안재현, 경수진, 최다니엘, 장근석, 장도연 출연자들의 일상 속 자연스러운 장면들을 공개하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]