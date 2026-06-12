홍명보 감독, 지도자 커리어 월드컵 첫 승…강조했던 두 마디 ‘끝까지 포기하지 말자’, ‘하나 돼 경기하자’

사진=뉴시스

“선수들이 만들어준 승리입니다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었다. 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용했지만, 6분 뒤 황인범(페예노르트)이 만회골을 넣었다. 이어 후반 25분 오현규(베식타시)가 역전골을 신고하며 결과를 뒤집었다.

홍 감독은 경기 후 기자회견에서 “월드컵 첫 경기라 선수들이 조금 긴장했다. 하지만 준비한 걸 다 보여줬고, 승리한 선수들에게 진심으로 축하한다는 말을 전하고 싶다”며 “경기 전 두 가지를 선수들에게 주문했다. 하나는 ‘끝까지 포기하지 말자’였고, 또 하나는 ‘우리가 하나 돼 경기하자’고 했다. 이 두 가지를 모두 충족해 줬다”고 기뻐했다.

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사령탑으로 두 번째 월드컵, 홍 감독이 지도자 커리어에 월드컵 첫 승을 남겼다. 홍 감독은 1기를 이끌었던 2014년 브라질 월드컵에서 1무2패로 조별리그를 탈락한 바 있다. 또한 한국이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 승리한 건 2010년 남아프리카공화국 월드컵 이후 16년 만이다.

홍 감독은 “선수 때도 1990년 월드컵에 처음 나가서 2002년에 첫 승리를 했었다”며 “승리는 감독으로서 기쁘다. 고생한 선수들이 만들어줬다. 월드컵 1차전 승리는 16년 만인 걸로 안다. 선수들에게 잘했단 말밖에 할 게 없다”고 전했다.

낯선 고지대 환경, 미국 솔트레이크시티부터 사전 캠프를 치른 보람이 있다. 홍 감독은 “고지대가 결과적으로 많은 영향을 줬다고 생각한다. 체코는 후반에 지쳤고, 체력적으로 상대를 더 몰아칠 수 있었다. 공격적으로 하는 데 있어서 고지대 적응 훈련이 큰 성과로 나타났다”고 만족했다.

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선수단에 대한 칭찬과 격려를 아끼지 않았다. 홍 감독은 “(손흥민은) 이렇게 중요한 경기에 당연히 나와야 하는 선수다. 주장으로 준비한 걸 잘 수행했다. 찬스를 놓친 건 중요한 부분이 아니다. 골 감각이 좋기 때문에 크게 걱정 안 한다”며 “황인범은 60분 정도 생각했는데, 본인이 조금 더 뛸 의지가 있었다. 그 결과 득점까지 해서 팀에 큰 도움이 됐다”고 전했다.

이어 “오현규는 우리가 준비한 하나의 카드였다. 대회를 앞두고 컨디션이 좋지 않았지만 본인이 노력해서 컨디션을 올려서 오늘 좋은 경기력을 보여줬다”면서 “(전술 변화) 첫 번째는 오른쪽 빌드업 상황 때 이강인에게 하프스페이스를 지켜달라고 했다. 이때 상대가 끌려오면 설영우가 침투하라고 지시했다. 그걸 준비했고, 잘 이뤄졌다”고 돌아봤다.

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한국의 다음 상대는 멕시코다. 오는 19일 오전 10시 같은 장소에서 맞붙는다. 멕시코는 이날 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 조 1위 자리를 선점했다. 훌리안 키뇨네스의 선제골과 에이스 라울 히메네스가 득점포를 가동하면서 압도적인 경기력을 펼쳤다.

홍 감독은 “멕시코와 남아공의 개막전을 봤다. 우리와 멕시코가 모두 승점 3점을 따서 2차전이 중요해졌다. 멕시코는 좋은 경기력을 보여줬고, 홈 팬들의 열띤 응원을 받았다”며 “우리에겐 큰 부담이 되겠지만, 이곳에서 한 번 경기 해봐서 조금 다행이다. 승리로 굉장히 긍정적인 부분이 생겼다. 첫 경기가 끝났으니, 남은 기간 잘 준비해서 멕시코전을 대비하겠다”고 목소리를 높였다.

한편 미로슬라프 코우베크 체코 감독은 “양 팀의 기술적인 차이가 있었다. 모든 팀이 각자 장점을 지녔는데, 우리는 기술 좋은 한국의 득점을 막을 수 없었다”며 “후반에 득점 찬스가 있었지만, (김승규) 골키퍼가 어떻게 그런 짧은 순간에 막았는지 모르겠다. 한국이 더 나은 팀이었다”고 혀를 내둘렀다.

이어 “(손흥민은) 공을 차지하려고 깊숙이 들어왔고, 막는 게 쉽지 않았다. 공간을 주지 않으려고 수비를 강화했지만 성공하지 못했다. 손흥민은 정말 훌륭한 선수”라고 부연했다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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