시몬스 침대, 서울 서북권 아우르는 ‘시몬스 은평점’ 신규 오픈

서울 은평구 불광동에 위치한 ‘시몬스 은평점’의 모습. 사진=시몬스 침대

수면 전문 브랜드 시몬스가 서울 은평구 불광동에 새로운 매장을 열고 본격적인 고객맞이에 나섰다고 12일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신규 스토어는 은평구는 물론 서대문구와 마포구 등 서울 서북권 전체를 포괄할 수 있는 핵심 입지에 자리 잡았다. 주변으로 북한산 힐스테이트 7차와 미성 아파트 등 대단지 주거 구역이 형성되어 있으며 주요 대형 가전 및 유통 매장들이 밀집해 있어 이사 및 혼수를 준비하는 예비부부와 가족 단위 소비자들의 폭넓은 유입이 기대된다.

매장 내부에는 시몬스를 대표하는 메가히트 매트리스 라인업인 뷰티레스트의 핵심 모델들이 전시된다. 방문객들은 젤몬, 윌리엄, 헨리, 지젤 등 인기 매트리스를 한곳에서 직접 체험해 볼 수 있다.

이와 더불어 뷰티레스트와 감각적인 조화를 이루는 다채로운 프레임도 함께 선보인다. 하운드투스 체크 패턴 패브릭으로 클래식한 감성을 살린 아를라, 유니크한 패브릭에 벨벳 파이핑으로 포인트를 준 라시드, 하단에 넉넉한 4개의 적재 공간을 마련한 수납형 프레임 아비트 등이 대표적으로 진열되어 있다.

해당 매장에서 만나볼 수 있는 제품들에는 시몬스의 기술력과 안전성이 고스란히 담겨 있다. 모든 매트리스에는 포스코산 경강선에 바나듐 소재를 결합한 바나듐 포켓스프링이 적용되어 월등한 내구성을 자랑한다. 내부의 모든 스프링을 바나듐 포켓스프링으로 채택한 침대 브랜드라는 것이 브랜드 측 설명이다.

기술력과 더불어 소비자의 건강과 맞닿아 있는 안전성 부문에서도 업계 최고 수준을 입증했다. 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 라돈 및 토론 안전제품 인증, 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스, 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 이른바 국민 매트리스 4대 안전 키워드를 모두 만족시킨다고 브랜드 측은 전했다.

시몬스는 이번 은평점 개점을 기념해 구매 금액대에 따라 풍성한 사은품을 제공하는 행사를 진행한다. 준비된 사은품은 모두 한정 수량으로 마련되어 조기에 소진될 수 있다.

또한 신규 브랜드 캠페인 런칭을 기념하여 진행되는 라이프 이즈 컴포트 프로모션 혜택도 함께 누릴 수 있다. 라이프 이즈 컴포트는 시몬스의 대표 슬로건인 흔들리지 않는 편안함을 동시대적 감각으로 재해석한 문구로 이번 프로모션은 브랜드 캠페인의 핵심 메시지를 소비자 경험으로 확장하고자 기획되었다.

시몬스의 제품 및 프로모션에 관한 보다 자세한 사항은 브랜드 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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