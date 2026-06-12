샤넬, 마리-로르 세레드 임명…새 주얼리 크리에이션 스튜디오 디렉터

사진= CHANEL(샤넬)

프랑스 럭셔리 하우스 샤넬은 새로운 주얼리 크리에이션 스튜디오 디렉터로 마리-로르 세레드(Marie-Laure Cérède)를 임명했다고 12일 밝혔다.

샤넬에 따르면 그녀는 파리와 제네바 팀과 힘을 합쳐 파인 주얼리 및 하이 주얼리 크리에이션을 총괄하게 되며 샤넬 워치 & 파인 주얼리 부문 사장인 프레데릭 그랑지에(Frédéric Grangié) 아래에서 임무를 수행할 예정이다. 마리-로르 세레드는 오는 10월 샤넬에 합류한다.

마리-로르 세레드는 “끊임없이 관습에 도전하고 여성성을 재해석해 온 샤넬에 합류하게 되어 매우 기쁘다”며 “샤넬의 팀들과 브랜드의 새로운 장을 써 내려갈 수 있기를 고대한다”고 소감을 밝혔다.

프레데릭 그랑지에는 “마리-로르 세레드는 창의적 접근 방식으로 샤넬 고유의 크리에이션 코드에 새로운 시각을 더해줄 것”이라며, “그녀의 상상력과 장인정신, 보석학에 대한 전문성을 통해 샤넬을 더욱 흥미로운 방향으로 나아갈 것”이라고 전했다.

샤넬 글로벌 회장 알랭 베르트하이머(Alain Wertheimer)와 글로벌 CEO 리나 네어(Leena Nair)는 “마리-로르 세레드는 이 시대를 대표하는 가장 뛰어난 크리에이티브 디렉터 중 한 명이다”라며, “그녀의 비전과 리더십을 바탕으로 샤넬 주얼리 크리에이션의 새로운 장을 맞이할 것”이라고 말했다.

까르띠에(Cartier)에서 자신의 첫 커리어를 시작한 마리-로르 세레드는 해리 윈스턴(Harry Winston)과 까르띠에에서 주얼리 및 워치메이킹 크리에이티브를 이끌며 경력을 쌓아왔다. 그녀는 가봉 리브르빌(Libreville)에서 성장한 배경을 기반으로 자연과 다양한 문화에 대한 감수성을 발휘해 고유의 창작 세계를 구축해 왔으며 ESCP 유럽(ESCP Europe) 졸업생으로서의 풍부한 경험과 창의적 비전으로 샤넬 주얼리 크리에이션의 미래를 이끌 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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