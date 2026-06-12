위메이드, 흥행 IP 확장…‘나이트 크로우’ 기반 신작 연내 론칭 목표

나이트 크로우 대표 이미지. 위메이드 제공

흥행 MMORPG ‘나이트 크로우’의 새로운 이야기가 글로벌 시장을 향한다. 위메이드가 원작의 성공을 이어갈 차기작 출시를 위해 본격적인 준비에 나섰다.

위메이드는 매드엔진과 나이트 크로우 IP(지식재산권)를 활용한 신작 퍼블리싱 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 양사는 연내 글로벌 원빌드 출시를 목표로 개발 및 서비스 준비에 협력할 예정이다.

이번 신작은 PC와 모바일 환경을 모두 지원하는 멀티플랫폼 MMORPG로 개발된다. 위메이드는 글로벌 시장에서 이미 검증한 원작의 경쟁력을 바탕으로, 한층 발전된 콘텐츠를 선보여 나이트 크로우 브랜드의 영향력을 확대한다는 계획이다.

앞서 2023년 출시된 나이트 크로우는 국내외 시장에서 높은 성과를 기록한 바. 현재까지 누적 매출 7500억원, 누적 이용자 수 1400만명을 기록했으며, 한국을 비롯해 대만, 인도네시아, 태국, 필리핀 등 주요 아시아 시장에서 앱 마켓 게임 매출 톱3에 오르는 성과를 거뒀다.

또한 글로벌 최고 동시접속자 수 45만명을 돌파하며 해외 이용자들에게도 경쟁력을 입증했다. 위메이드는 이러한 원작의 파급력을 바탕으로 차기작에서도 글로벌 흥행 흐름을 이어간다는 방침이다.

특히 나이트 크로우 IP는 올해 공개를 앞둔 다양한 MMORPG 신작 경쟁 속에서 차별화된 강점으로 꼽힌다. 위메이드는 기존 이용자층과 글로벌 팬덤을 기반으로 신작에 대한 기대감을 높이고 시장 공략에 집중할 계획이다.

위메이드는 향후 신작의 공식 서비스명과 세부 게임 정보 등을 순차적으로 공개할 예정이다. 또한 글로벌 사업 확대를 위해 원작 나이트 크로우의 중국 시장 출시도 함께 진행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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