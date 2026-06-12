더뮤지엄비지터, 사랑의 순간 담은 ‘Love, Curated by Visitor’ 공개

사진=더뮤지엄비지터(THE MUSEUM VISITOR)

더뮤지엄비지터(THE MUSEUM VISITOR)가 2026 HOT SUMMER 컬렉션 ‘Love, Curated by Visitor’를 공개했다고 12일 밝혔다.

이번 컬렉션은 ‘Love, Curated by Visitor’를 주제로, 사랑이라는 보편적인 감정 속 다양한 순간과 기억을 그래픽으로 풀어냈다. 누구나 사랑을 경험하지만 저마다 다른 방식으로 기억한다는 점에 주목해 더뮤지엄비지터만의 시선으로 사랑의 다양한 순간들을 큐레이션했다.

컬렉션은 여름 시즌에 걸맞은 반팔 티셔츠를 중심으로 구성됐다. 각 제품에는 사랑을 둘러싼 감정과 기억을 위트 있게 풀어낸 그래픽과 메시지를 담았다.

특히 이번 컬렉션은 사랑이라는 주제를 특정한 관계나 상황으로 한정하지 않고, 설렘과 동경, 추억, 애정 등 다양한 감정의 형태로 확장해 표현한 것이 특징이다. 이를 통해 각자의 경험과 기억을 자유롭게 투영할 수 있도록 했다.

사진=더뮤지엄비지터

컬렉션 발매와 함께 판교 현대백화점에서 팝업스토어도 운영한다. 팝업은 이달 12일부터 2주간 진행되며, 'Love, Curated by Visitor' 컬렉션 전 제품을 현장에서 만나볼 수 있다.

한편 더뮤지엄비지터의 26 HOT SUMMER 컬렉션 'Love, Curated by Visitor' 또한 12일 11시부터 공식 온라인 스토어와 무신사, 29CM에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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