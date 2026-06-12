온앤오프, '오픈 더 도어' 첫 뮤비 티저…컴백 기대 UP

컴백을 앞둔 그룹 온앤오프(ONF)의 타이틀곡 뮤직비디오가 베일을 벗었다.

온앤오프는 12일 공식 SNS를 통해 정규 2집 Part.2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프')의 타이틀곡 'Open The Door'('오픈 더 도어')의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상 속 멤버들은 저마다의 서사를 암시하는 장면들로 눈길을 끌었다. 유토는 의문의 실루엣 감시 아래 잠든 모습은 물론 자신을 향해 다가오는 정체불명의 존재를 피해 뒷걸음질 치며 긴장감을 더했다. 효진은 감시 카메라에 둘러싸인 채 한 곳을 응시해 궁금증을 자아냈고, 다른 멤버들 또한 각기 다른 장소에서 고통과 혼란에 휩싸여 묘한 기류를 형성했다. 후반에는 의미심장한 전개 속 승준이 어딘가로 추락하는 순간이 담겨 본편에 대한 관심을 높였다.

앨범 발매를 앞두고 온앤오프는 다양한 티징 콘텐츠로 컴백 열기를 끌어올리는 중이다. 향후 퍼포먼스 스포일러와 두 번째 뮤직비디오 티저를 추가로 오픈해 기대감을 더욱 끌어올릴 예정이다.

오는 17일 발매하는 'ONF:MY SELF'는 스스로의 존재를 증명하고 새로운 세계로 나아가는 온앤오프의 여정을 그린다. 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 'Bad Dream'('배드 드림'), 'Escape'('이스케이프'), 'Mirage'('미라지'), 'Silver Lining'('실버 라이닝'), 'Once In a Red Moon'('원스 인 어 레드 문') 등의 곡이 담겼다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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