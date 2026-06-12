이즈나, ‘메트로놈’ 컴백 무대서 ‘원톱 비주얼 퍼포머’ 증명

걸그룹 izna(이즈나)가 강렬하고 유려한 컴백 무대를 펼치며 성공적인 컴백 눈도장을 찍었다.

이즈나는 지난 11일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 미니 3집 'SET THE TEMPO'(세트 더 템포)의 타이틀곡 'METRONOME'(메트로놈)과 수록곡 'R.I.P.'(알아이피) 무대를 선보였다.

수록곡 'R.I.P.'으로 컴백 무대 포문을 연 이즈나는 강렬한 표정 연기와 자신감 넘치는 제스처로 당찬 에너지를 고스란히 전했다. 다채롭게 구성된 동선과 대형 속 완벽한 팀워크를 과시하며 보는 즐거움을 더했다.

이어진 타이틀곡 'METRONOME'에서는 런웨이를 거니는 듯한 인트로를 통해 혼란스러운 세상 속 흔들림 없이 자신들만의 박자를 만들어가는 이즈나만의 자신감 넘치는 태도를 감각적으로 풀어냈다. '원톱 비주얼 퍼포머'다운 6인 6색 세련된 비주얼과 남다른 피지컬이 돋보였다.

특히 독보적인 '파워 몽환' 퍼포먼스로 대체 불가 존재감을 과시했다. 손끝 각도까지 정교하게 맞춘 '칼각' 군무로 압도적인 퍼포먼스 역량을 거듭 증명한 가운데 보깅 요소가 더해진 댄스 브레이크와 시간차를 활용한 도미노 안무가 물 흐르듯 이어지졌다.

지난 10일 Mnet 디지털 스튜디오 M2 '스튜디오 춤' 유튜브 채널을 통해 업로드된 'METRONOME' 퍼포먼스 영상 역시 국내외 팬들의 뜨거운 호응을 이끌었다. 역동적인 카메라 무빙으로 izna의 퍼포먼스를 더욱 입체적으로 담아내며 눈길을 끌었다.

본격 컴백 활동에 돌입한 이즈나의 'SET THE TEMPO'는 공개 직후 일본·인도네시아·헝가리·포르투갈 등 전 세계 5개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' TOP 10에 진입했다. 또한 국내 주요 음원 플랫폼인 멜론 HOT 100에도 수록곡 전곡을 차트인시켰다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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