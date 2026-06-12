키움 “이용규 음주운전 사고에 현장서 상황 파악 중”…오늘 새벽, 신호 위반 후 승용차·순찰차 들이받아

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움 이용규 플레잉 코치가 음주운전을 하다 교통사고를 냈다. 맞은편에서 오던 승용차와 순찰차를 잇달아 들이받았다. 구단은 현재 인지 후 상황 파악 중이다.

키움 히어로즈 관계자는 12일 “해당 코치가 맞다. 구단도 인지 후 직원들을 사고 현장에 파견해 상황을 파악하고 있다”며 “이후 정리하고 공식적으로 안내 드리도록 하겠다”고 밝혔다.

이날 경찰에 따르면 이용규 코치는 오전 6시25분쯤 경기 구리시 아천동의 한 왕복 6차선 도로에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 몰고 가던 중 맞은편에서 유턴하던 승용차를 들이받았다. 이 코치의 차량은 사고 후 옆으로 튕겨 나갔다. 도보 면에 정차 중이던 경찰차 후미를 들이받고 멈춰 섰다.

사진=키움 히어로즈 제공

사고는 이 코치가 신호를 위반해 직진하던 중 맞은 편에서 정상신호에 유턴하던 차량과 추돌하면서 발생했다. 사고 직후 측정한 이 코치의 혈중알코올농도는 면허취소 수치였다. 유턴 차량에 타고 있던 60대 남성 운전자와 순찰차에 타고 있던 경찰관 1명이 경상을 입었고 병원에서 치료를 받았다.

경찰은 이용규 코치를 도로교통법상 음주운전 등의 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 법적 처분뿐만 아니라 KBO 징계도 피할 수 없다. KBO 규약 제151조 품위손상행위에 따르면 혈중알코올농도가 면허취소처분 기준에 해당할 경우 1년 실격 처분한다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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