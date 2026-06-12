넷플릭스 제공

색다른 설정과 예측 불가능한 상황 속에서 펼쳐지는 새로운 연애 예능이 베일을 벗는다.

넷플릭스는 오는 17일 첫 공개를 앞둔 ‘연애실험실’의 1회 예고 영상을 12일 공개했다.

연애실험실은 참가자들이 현실에서는 쉽게 경험하기 어려운 파격적인 상황에 놓이며 변화하는 감정과 관계를 관찰하는 연애 실험 예능이다.

앞서 ‘환승연애’ 시리즈와 ‘연애남매’를 통해 연애 예능의 새로운 흐름을 만든 이진주 PD의 신작으로 공개 전부터 관심을 모으고 있다. 기존 연애 프로그램과 차별화된 실험적 설정 속에서 참가자들이 어떤 선택을 하고, 어떤 감정 변화를 겪게 될지 기대를 높이고 있다.

특히 이번에 공개된 예고 영상에서는 첫 번째 실험인 ‘침대 소개팅’ 현장이 담겨 이목을 집중시킨다. 처음 마주한 독특한 상황에 참가자들은 “이게 말이 되나?”, “상상도 못 했다”라며 당황하면서도 솔직한 반응을 보여 궁금증을 자극한다.

낯선 공간에서 시작된 만남은 예상 밖의 감정 변화를 불러온다. 자연스럽게 이어지는 설렘 가득한 플러팅부터 팽팽한 긴장감이 감도는 대화까지, 참가자들의 관계가 어떻게 흘러갈지 관심이 쏠린다.

가장 사적인 공간에서 처음 만난 이들이 과연 잠들어 있던 연애 감각을 깨우고 새로운 관계를 만들어갈 수 있을지 연애실험실 첫 공개에 기대가 모인다.

제작진은 첫 회 ‘침대 소개팅’을 시작으로 더욱 다양한 상황을 활용한 연애 실험을 예고했다. 여기에 관찰자로 참여하는 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터테인먼트의 현실감 넘치는 리액션이 더해져 재미를 배가할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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