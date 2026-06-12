“선수 한 분 한 분, 힘차게 응원하겠다” 이재명 대통령, 한국 축구대표팀 선전 기원

사진=뉴시스

“응원하겠습니다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일 오전 11시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 조별리그 A조 1차전을 치른다. 월드컵 여정의 시작이다. 이재명 대통령은 응원 메시지로 대표팀의 선전을 기원했다.

이 대통령은 이날 SNS를 통해 “2026 FIFA 북중미 월드컵의 막이 올라 우리 축구 국가 대표팀도 오늘 오전 11시 체코와의 첫 경기를 시작으로 새로운 도전에 나선다”며 “오랜 시간 흘린 땀과 노력, 수많은 훈련과 준비가 있었던 만큼 선수 여러분 모두 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳐주길 바란다”고 했다.

사진=이재명 대통령 SNS 캡처

태극전사들에게 국민의 소중한 응원을 보내달라고 전했다. 이 대통령은 “그라운드 위 선수들의 패스와 압박, 공격이 모여 소중한 골을 만들어내듯 국민 여러분이 한마음으로 보내주시는 응원 역시 우리 대표팀을 뛰게 하는 가장 큰 힘이 될 것”이라며 “5200만 뜨거운 함성이 지구 반대편 경기장까지 전해져, 마지막 종료 휘슬이 울리는 순간까지 선수들의 용기와 자신감이 되어주길 소망한다”고 당부했다.

이어 “태극마크를 가슴에 품고 대한민국 이름으로 뛰는 국가대표 선수 한 분 한 분을 국민 여러분과 힘차게 응원하겠다”며 “무엇보다 모두 부상 없이 건강한 모습으로 돌아오길 온 마음으로 기원한다”고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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