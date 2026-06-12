이현중, NBA 도전 나선다...대표팀 훈련 후 25일 출국, 협회 “선수 도전 적극 응원”

사진=대한민국농구협회 제공

한국 남자농구 국가대표 이현중이 미국프로농구(NBA) 서머리그 참가를 위해 오는 25일 미국으로 출국한다. 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 대만, 일본전에 출전하지 않는다.

최근 샌안토니오 스퍼스와 NBA 서머리그 계약을 체결한 이현중은 지난 8일 진천선수촌에 입촌해 대표팀 선수들과 함께 훈련을 소화하고 있다.

이현중은 오는 19일까지 대표팀 훈련에 참가한 뒤 25일 미국으로 출국할 예정이다. 이에 따라 7월 3일과 6일 고양 소노아레나에서 열리는 2027 FIBA 농구 월드컵 아시아 예선 대만전과 일본전에 출전하지 않는다. NBA 서머리그 일정이 마무리 되는 대로 다시 대표팀에 합류해 평가전 및 아시안게임 출전을 위한 담금질을 이어갈 예정이다.

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이현중은 이번 시즌 일본 B.리그 나가사키 벨카 소속으로 활약하며 팀을 챔피언십 무대까지 이끌었고, 뛰어난 경기력을 인정받아 챔피언십 MVP에 선정되며 다수의 NBA 관계자들로부터 큰 관심을 받았다.

이현중은 국가대표팀에 대한 강한 책임감과 애정을 바탕으로 대표팀 경기 출전과 NBA 서머리그 참가 사이에서 오랜 시간 고민을 이어왔다. 대표팀 합류 의지가 강했던 만큼 쉽지 않은 결정이었지만, 어린 시절부터 품어온 NBA 진출의 꿈에 한 걸음 더 다가설 수 있는 소중한 기회라는 점을 고려해 미국행을 결정했다.

이현중은 “샌안토니오는 단장님이 먼저 연락을 주셨다고 들었다. 출전 약속이 아닌 ‘테스트해보고 싶다’고 한 게 와닿았다”며 “그동안 실패를 많이 경험했지만 많이 배우기도 했다. 어떤 방식으로 극복해 나가야 하는지 알게 됐고, 슛에 대한 자신감도 찾았다. 수비에서 부족한 점이 있지만 좋은 모습을 보여주고 싶다”고 말한 바 있다.

사진=NBA 코리아 SNS

대한민국농구협회는 이현중의 결정을 존중하고 적극적으로 지원할 계획이다. 협회는 “한국 농구를 대표하는 선수가 세계 무대에 도전하는 것은 선수 개인뿐 아니라 한국 농구 발전에도 큰 의미가 있다고 판단하고 있다. 이현중이 미국 무대에서 좋은 모습을 보여주길 기대하고 있다”고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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