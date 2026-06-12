“역시 박군”…‘땡잡았다’ 무대로 안방 달군 뜨거운 에너지

트롯챔피언 방송화면 캡처.

가수 박군이 특유의 밝은 매력과 탄탄한 무대 장악력으로 안방 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.

박군은 지난 11일 방송된 MBC ON ‘트롯챔피언’에 출연해 신곡 ‘땡잡았다’ 무대를 선보였다.

이날 박군은 블랙 슈트 스타일링으로 세련된 분위기를 연출하면서도 특유의 친근하고 부드러운 매력을 더했다. 안정적인 라이브 실력과 에너지 넘치는 퍼포먼스로 무대를 채우며 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

지난 2월 발매된 땡잡았다는 사랑하는 사람을 만난 순간 느끼는 확신과 행복을 유쾌하게 표현한 댄스 트로트 곡이다. 중독성 있는 멜로디와 경쾌한 퍼포먼스가 어우러져 듣는 즐거움과 보는 재미를 동시에 선사하고 있다.

특히 박군만의 긍정적인 에너지와 무대를 향한 열정이 곡의 분위기와 어우러지며 팬들에게 활기찬 매력을 전달하고 있다.

한편 이날 트롯챔피언에는 박군을 비롯해 류원정, 조정민, 성리, 하동근, 미스김, 정다한, 유지우, 재하, 김다현, 최재명, 에녹, 김수찬, 빈예서 등이 출연했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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