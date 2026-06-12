이변 없었다… 강호 멕시코, 8만 관중 앞에서 남아공 2-0 격파

멕시코의 훌리안 키뇨네스가 12일 2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 개막전이자 조별리그 A조 1차전에서 선제골을 넣고 기뻐하고 있다. 사진=AP/뉴시스

2026 FIFA 북중미 월드컵 공식 개막전이자 조별리그 A조 1차전에서 남아프리코공화국을 상대로 추가골을 터뜨린 멕시코의 라울 히메네스. 사진=AP/뉴시스

이변은 없었다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개최국 멕시코가 개막전에서 산뜻하게 첫 승을 신고했다.

멕시코는 12일 멕시코시티의 멕시코시티 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 훌리안 키뇨네스의 선제골과 에이스 라울 히메네스의 추가골을 앞세워 2-0으로 승리했다.

승점 3을 확보한 멕시코는 오는 19일 홍명보 감독이 이끄는 한국과 조별리그 2차전을 치른다.

FIFA 랭킹 14위 멕시코는 60위 남아공을 압도했다. 공 점유율에서 60%-40%로 앞섰고 슈팅 수(16-3)와 유효 슈팅 수(4-2) 모두 앞섰다. 반면 남아공은 두 명이나 퇴장당하는 악재까지 겹쳤다.

멕시코는 전반 9분 만에 선제골을 뽑았다. 키뇨네스가 주인공이었다. 에릭 리라가 볼을 끊어내자 키뇨레스가 상대 골키퍼 사이로 슈팅을 날렸다. 이번 대회 1호골이다. 콜롬비아 출생인 키뇨네스는 멕시코로 2023년 멕시코로 귀화했다. 남아공은 이렇다 할 기회를 만들지 못한 채 전반을 마쳤다.

후반에는 더욱 난처한 상황에 빠졌다. 후반 4분 브라이언 구티에레스가 페널티박스 안으로 쇄도하려던 순간 페펠로 시톨레가 반칙을 범했다. 주심은 퇴장을 명령했다.

결국 추가골은 수적 우위를 지니고 있던 멕시코의 몫이었다. 후반 22분 로베르토 알바라도가 왼발 크로스를 날리자 히메네스가 문전에서 가볍게 헤더로 골망을 흔들었다. 남아공은 후반 39분 두 번째 퇴장자가 나오면서 분위기 반전에 실패했다. 템바 즈와네가 로베르토 알바라도를 막는 과정에서 반칙을 범했고 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드를 받았다. 멕시코도 후반 추가시간에 세사르 몬테스의 태클로 퇴장을 당했지만 승부와는 연관 없었다.

한편 이날 경기에는 8만824명의 관중이 찾았다. 남아공 선수가 공을 잡기만 해도 야유를 보내는 등 시종일관 멕시코의 분위기로 흘렀다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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