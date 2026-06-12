방탄소년단, 부산 공연 D-DAY…도시 전역 축제 만든다

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단(BTS)이 데뷔 13주년을 맞아 부산 전역을 아우르는 대규모 기념 행사를 펼치며 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

12일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면 방탄소년단은 이날과 13일 부산 아시아드 주경기장에서 ‘BTS 월드 투어 ‘아리랑’ 인 부산(WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN)’ 공연을 개최한다.

이번 무대는 2022년 10월 열린 ‘2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트’ 이후 약 3년 8개월 만에 부산에서 선보이는 완전체 공연이다. 양일 공연은 일찌감치 전석 매진을 기록하며 뜨거운 관심을 입증했다.

공연과 함께 부산 곳곳에서는 ‘BTS 더 시티 아리랑 - 부산’ 프로젝트도 진행된다. 부산광역시가 후원하는 이번 행사는 광안대교 드론 라이트쇼, 영화의전당 빅루프 라이트쇼, 해운대 해수욕장 모래축제 연계 공간 등 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

또 신세계백화점 센텀시티에는 대형 팝업스토어가 마련돼 팬들이 방탄소년단의 음악과 콘텐츠를 직접 경험할 수 있는 전시 공간과 부산 현지 한정 공식 상품을 선보인다.

현장을 찾지 못하는 글로벌 팬들을 위한 생중계도 준비됐다. 13일 열리는 공연은 전 세계 80여 개 국가 및 지역의 3800여 개 상영관에서 라이브 뷰잉으로 전달된다. 국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 극장에서 관람 가능하며, 북미·남미·유럽 등 일부 지역은 시차를 고려해 딜레이 중계로 진행된다.

이번 부산 공연은 데뷔 기념일을 중심으로 펼쳐지는 ‘2026 BTS 페스타(FESTA)’의 대표 오프라인 행사다. 올해 페스타는 ‘완성 그 이상의 새로운 시작’을 의미하는 ‘13(B)TS’를 테마로 진행된다.

온라인에서도 다양한 콘텐츠가 공개되고 있다. 가족 사진 공개를 시작으로 신보 수록곡 퍼포먼스 비디오, 자체 예능 콘텐츠 ‘달려라 방탄 2.0’ 등이 순차적으로 팬들을 만난다. 여기에 슈가가 프로듀싱에 참여한 신곡 ‘컴 오버(Come Over)’ 발매와 정규 5집 ‘아리랑’ 한정판 피처 디스크 바이닐(LP) 출시까지 더해지며 13주년의 의미를 더하고 있다.

한편 방탄소년단은 지난 3월 고양 공연을 시작으로 전 세계 34개 도시, 총 86회 규모의 월드 투어 아리랑을 진행 중이다. 이는 한국 가수 단일 투어 기준 최다 회차 기록이다. 최근 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움 등 북미 공연을 모두 매진시키며 약 84만 명의 관객을 동원했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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